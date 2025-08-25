Na véspera do aniversário, Palmeiras recebe o Sport para voltar à vice-liderança do Brasileirão

Nesta segunda-feira, 25, na véspera de comemorar 111 anos, o Palmeiras recebe o lanterna Sport às 19h, no Allianz Parque. Terceiro colocado, o time alviverde quer voltar à vice-liderança e comemorar seu aniversário com vitória sobre o pior time do Brasileirão.

O Palmeiras faz em 2025 o seu melhor início de Brasileirão na história dos pontos corridos. São 39 pontos após 18 jogos do time, que começou a rodada na segunda colocação e caiu momentaneamente para o terceiro posto por causa da vitória do Cruzeiro sobre o Inter.

Dois últimos reforços anunciados na última semana, Carlos Miguel e Jefté vêm treinando, estão regularizados e devem ser novidades no banco de reservas nesta segunda.

O principal desfalque é Aníbal Moreno, suspenso. Joga Emiliano Martínez. Raphael Veiga segue com dores no púbis e continua fora. Reservas contra o Botafogo, Giay e Maurício devem retomar seus lugares entre os titulares, deixando Khellven e Facundo Torres no banco. Os jovens Benedetti, Arthur e Thalys não devem ser de novo relacionados para reforçar o time sub-20 na final do Brasileirão da categoria.

O Sport tem 10 pontos e, embora tenha mostrado poder de reação e esteja invicto há cinco partidas, não consegue deixar o último lugar.

"O Sport é um time que incomoda bastante, que visualiza muito o contra-ataque, então temos de tomar muito cuidado com isso. Estamos ligados e preparados para desenvolver um grande futebol e um grande resultado", afirmou o zagueiro Murilo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORT

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.