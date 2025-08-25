Técnica enaltece Brasil no Mundial, projeta LA-2028 e vê prata 'injusta'

Camila Ferezin, técnica do conjunto do Brasil na ginástica rítmica, celebrou o desempenho no Mundial, que foi realizado no Rio de Janeiro. Pela primeira vez o time verde e amarelo deixou o torneio com medalha — foram duas pratas, uma no geral e outra no misto (3 bolas e 2 arcos).

Acho que é a realização de um sonho plantado há muitos anos. Foi um trabalho de formiguinha. Subimos degrau por degrau ao longo desses 15 anos, e conseguimos chegar ao topo. Sempre queremos mais... Hoje [no misto] acho que a coreografia foi com gostinho de ouro. Temos três anos pela frente, mas iniciamos da melhor forma possível o ciclo olímpico, provando que o Brasil é um candidato à medalha em todas as competições.

Nas fitas, o Brasil apresentou o tema "brasilidade", enquanto a apresentação do misto foi ao som de "Evidências", clássico da música nacional que fez sucesso na voz da dupla Chitãozinho e Xororó.

Camila lembrou que, em Paris, o Brasil chegou como um dos candidatos a pódio, mas a lesão de Victoria Borges se tornou um obstáculo na caminhada. Ao fim, o time ficou na nona colocação.

"Em Paris, estivemos ali. Aconteceu tudo como foi e, agora, fomos honradas, e dentro de casa. Estamos muito felizes, está caindo a ficha de tudo. Agora é se organizar novamente, já pensar no próximo ano que vai começar tudo de novo, mudar as coreografias, mudar os collants... Começamos tudo de novo já pensando nos próximos objetivos", apontou.

Para a treinadora, o Brasil merecia o ouro no misto em final realizada ontem — fez 28.550, apenas 0.100 atrás da campeã Ucrânia.

Particularmente, achei injusto. Eu assisti à série da Ucrânia uma vez só. É uma ótima equipe, mas acho que o Brasil merecia esse ouro. Mas como somos brasileiros, não desistimos nunca. Temos de estar muito gratos de ter sido o segundo melhor time do mundo no geral, que era uma utopia anos atrás. Isso já é grandioso, é a prova olímpica. E trazer mais essa medalha de hoje, com esse gostinho de ouro, com essa série maravilhosa, com essa torcida... É muito positivo tudo o conquistamos.

Camila Ferezin

Camila foi questionada sobre o Mundial em Valência, em 2023, quando o Brasil ficou na quarta colocação. "Pensamos nisso: 'poxa vida, empatamos e, no desempate da nota de execução, descemos para o quarto [lugar]. Era para ter sido ali a nossa primeira medalha. mas Deus nos honrou dentro de casa. Agora, vamos buscar essa medalha de ouro, que é possível, e vamos continuar trabalhando para que venha mais conquistas, como a tão sonhada medalha olímpica".