Memphis Depay recebe propostas e avalia deixar o Corinthians, diz jornalista

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians pode estar próxima do fim. O atacante holandês recebeu três propostas de clubes europeus e avaliaria deixar o clube paulista. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol mundial.

Prestes a completar um ano vestindo a camisa do Corinthians, Memphis tem contrato com o clube até o fim de 2026. Mesmo no futebol brasileiro, o atacante ainda é convocado pela seleção da Holanda e, na última data Fifa, se tornou o maior artilheiro da história do país.

🚨🇳🇱 Memphis Depay has been approached by three European clubs in the recent days, possibly on a free agent basis from Corinthians.



Netherlands' all-time top scorer had 33 goal contributions over last 11 months and considers an exit as possibility. pic.twitter.com/5jWBY8q4n3 -- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Memphis não atua desde o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no dia 6 de agosto. Entretanto, o próprio atleta indicou nas redes sociais que está próximo de um retorno aos gramados. Ele pode ser relacionado para o duelo do Corinthians contra o Athletico na quarta-feira, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas do torneio nacional.

Adaptado?

Apesar de polêmicas recentes, Memphis se mostra adaptado ao ambiente do Corinthians. Fora de campo, o holandês participa de vários eventos por São Paulo, principalmente se apresentando em shows com o MC Hariel, funkeiro corintiano com quem tem grande amizade. Neste fim de semana, a dupla fez um show na capital paulista e Depay exaltou o Timão em muitos momentos.

Porém, pesa contra Memphis alguns episódios. Recentemente, o holandês faltou em um treino em meio à polêmica da dívida do Corinthians com ele a respeito da premiação do Paulistão. Em nota, o Timão disse que conversou com o jogador e tratou o caso como encerrado.

Por fim, os números destacam a importância de Memphis no Corinthians. Peça fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024 e na conquista do Paulistão deste ano, o holandês já disputou 49 jogos pelo Alvinegro, com 15 gols marcados e 14 assistências.