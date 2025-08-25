Medvedev é eliminado do Aberto dos EUA em jogo caótico contra francês Bonzi

Por Simon Jennings

NOVA YORK (Reuters) - A turbulenta relação de Daniil Medvedev com o Aberto dos EUA teve outro capítulo dramático no domingo, quando o russo foi eliminado pelo francês Benjamin Bonzi em um confronto caótico na primeira rodada.

Medvedev paralisou a partida por cerca de seis minutos enquanto enfrentava o match point no terceiro set, contestando uma decisão da arbitragem depois que um fotógrafo interrompeu o saque de Bonzi ao pisar na superfície da quadra.

A decisão do árbitro Greg Allensworth de dar a Bonzi um primeiro saque em vez de um segundo após a interrupção provocou a fúria de Medvedev.

"Não fiquei chateado com o fotógrafo", disse Medvedev em uma coletiva de imprensa. "Fiquei chateado com a decisão."

"Toda vez que há um som vindo das arquibancadas entre os saques, nunca há um segundo saque. Mas o árbitro lhe deu um primeiro saque. Foi isso que me deixou irritado."

Quando as vaias vieram do público na sessão noturna, o jogo virou um caos, levando os torcedores ao delírio em uma cena que mais tarde ele descreveu como "divertida de testemunhar".

Honestamente, enquanto vivia aquilo, pensei: "Quer saber? Talvez fosse divertido terminar minha carreira com uma partida no US Open."

"Eu adoro Nova York", acrescentou. "Eles fizeram o trabalho. Eu não fiz nada. A torcida me incentivou a voltar para a partida."

Medvedev salvou o match point e levou a partida para o quinto set, perdendo por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 e 6-4.

Bonzi disse que acha que o comportamento de Medvedev passou dos limites.

"Daniil começou e colocou gasolina no fogo. Ele entrou na euforia da torcida, acompanhando-a. Sinceramente, eu nunca vi isso", disse ele aos repórteres.

"A regra é a regra. O cara entrou na quadra entre dois saques. Não cabe a mim dizer se é primeiro saque. .... Senti que não fiz nada de ruim na partida para receber esse tratamento e não queria sacar nessas condições."

A derrota encerra um ano terrível nos majors para Medvedev, que termina 2025 com apenas uma vitória nos quatro Grand Slams.

"Estou jogando mal e, em momentos importantes, ainda pior", disse ele. "Saque, devolução, voleio - tudo."