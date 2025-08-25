Mauro Cezar vê Vasco perdido e alerta para risco de rebaixamento

No Posse de Bola, o colunista Mauro Cezar Pereira alertou o Vasco para a ameaça de mais um rebaixamento no Brasileirão.

O comentarista destacou que, mesmo após a chegada de Fernando Diniz, o desempenho do time continua imprevisível. Ontem, o Vasco perdeu para o Corinthians em casa.

A sensação é de que o Vasco entra a qualquer momento no Z4. Nessa rodada, na outra, em algum momento, essa é a sensação. A não ser que num passo de mágica, plim!, de repente, o Diniz vire o Margo Merlin e aí o Vasco começa a jogar bem e ganhar dos adversários e pontuar.

É terrível a situação, terrível. A diretoria completamente perdida, né? A SAF boiando aí, ninguém quer comprar, a 777 foi pro espaço. Não tem perspectiva, cara. O negócio é bem desanimador.

Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, o time do Vasco "voltou ao normal" depois da goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbi.

"O Vasco voltou ao normal, né gente? O jogo contra o Santos foi um negócio atípico, pelo comportamento do Santos e tudo deu certo pro Vasco também, tudo deu certo. Aquilo foi uma situação totalmente anormal, já perdeu no meio de semana para o Juventude, ontem jogou mal, foi derrotado pelo Corinthians e o Corinthians com desfalques, com garotos e tudo mais."

"O trabalho do Diniz é ruim. São Januário já não assusta os adversários como antes. Vai pegar agora o Botafogo numa situação em que precisa fazer um resultado para ver se tem chance de avançar na Copa do Brasil. Só não entrou na zona do rebaixamento por conta da virada do Botafogo. Se o Vitória arrancar um pontinho do Flamengo hoje, o Vasco vai para a zona do rebaixamento", declarou o colunista do UOL.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra