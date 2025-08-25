Luiza Fullana é a sexta brasileira confirmada na chave principal do SP Open

Topo

Nesta segunda-feira, o SP Open anunciou mais um convite para a chave principal de simples. Luiza Fullana é a sexta brasileira confirmada para a disputa do WTA que será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos.

"São Paulo é um lugar muito especial para mim. É onde joguei a minha primeira Billie Jean King Cup, o meu primeiro torneio profissional e, agora, o meu primeiro WTA. Estou muito agradecida por receber esse convite," disse a tenista.

Luiza Fullana, assim, herda o convite de Carol Meligeni, que entrou na chave principal diretamente através do ranking após a desistência de Jodie Burrage. Além das duas, o Brasil contará com Beatriz Haddad, Laura Pigossi, Victoria Barros e Nauhany Silva no torneio. O último convite para a chave principal será anunciado em breve.

Com 24 anos, Luiza disputou a sua primeira temporada completa no circuito profissional da WTA em 2024, tendo como destaque a conquista dos títulos do W35 de São Paulo e do W15 de Ribeirão Preto.

A tenista começou 2024 na 897ª posição e terminou na 514ª. Ele chegou a ser convocada para representar o Brasil na Billie Jean King Cup em 2024 e, na última semana, alcançou sua melhor colocação na lista da WTA (461ª.)

