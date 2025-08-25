Liverpool vence o Newcastle nos acréscimos e mantém o aproveitamento de 100% na Premier League

Em um jogo de cinco gols, o Liverpool sofreu, mas conseguiu emplacar a sua segunda vitória em duas rodadas da Premier League ao derrotar o Newcastle por 3 a 2, em partida válida pela segunda rodada da competição. O gol da vitória foi anotado nos acréscimos por Ngumoha, de apenas 16 anos. O resultado positivo deixa o atual campeão inglês ao lado do Arsenal e do Tottenham na classificação com seis pontos. Já o Newcastle, que estreou empatando com o Aston Villa, ainda não venceu no torneio e tem apenas um ponto somado.

Os dois times voltam a campo pelo Inglês no próximo fim de semana. O Liverpool abre as portas do Anfield no domingo para realizar o clássico diante do Arsenal. No mesmo dia, e em busca de seu primeiro triunfo, o conjunto dirigido pelo treinador Eddie Howe visita o Leeds.

Jogando sob o apoio de sua torcida, o Newcastle logo tomou a iniciativa do confronto e, com mais posse de bola, controlou a partida. Pressionado pelo ímpeto do adversário, o Liverpool viu a equipe anfitriã criar seguidas chances de inaugurar o placar.

Diante do domínio do rival, Alisson precisou mostrar serviço no primeiro tempo para não ser vazado. Elanga assustou a defesa vermelha logo aos 15. Mas foi o atacante Gordon que teve a grande chance de deixar o time da casa em vantagem. Ele perdeu duas oportunidades claras em lances seguidos, frustrando a torcida local.

O castigo, no entanto, veio a seguir. Gravenberch recebeu a bola no meio, teve espaço para o arremate e arriscou. A bola foi no cantinho direito do goleiro Pope, bateu na trave e foi parar no fundo das redes: 1 a 0 Liverpool, aos 34.

Mas o lance que praticamente liquidou com os ânimos do Newcastle aconteceu nos acréscimos. Gordon cometeu entrada dura no zagueiro Van Dijk e recebeu amarelo. O lance teve consulta do VAR e, na revisão, o jogador foi expulso de campo.

Na segunda etapa, o atual campeão inglês agradeceu o fato de ter um homem a mais em campo e fez 2 a 0 com menos de um minuto de partida. Ekitiké conduziu a bola, fez a tabela com Gakpo e chutou rasteiro. Pope não conseguiu fazer a defesa e viu o time visitante aumentar a vantagem no placar.

O Newcastle não demorou a responder e, com um gol de brasileiro, entrou novamente na partida. O lateral-esquerdo Tino Livramento jogou a bola na área e Bruno Guimarães foi para a disputa. Ele subiu mais do que Kerkez e diminuiu aos 10 minutos.

Na base da empolgação, os donos da casa tentaram uma reação e buscaram o 2 a 2. Na base do chutão, Burn recebeu a bola na frente e fez o desvio de cabeça. Osula pegou a sobra e chutou para decretar a igualdade.

Quando o empate parecia certo, o Liverpool voltou a balançar a rede para vencer o duelo. Em bela troca de passes, Ngumoha, de apenas 16 anos, teve a chance da finalização e chutou no contrapé do goleiro Pope para fazer 3 a 2.