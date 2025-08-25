Lista de convocados da seleção brasileira: veja os jogadores por posição
Carlo Ancelotti convocou na tarde de hoje os jogadores da seleção brasileira para os jogos diante de Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
Os convocados da seleção brasileira
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians).
- Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).
- Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham).
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).
Lista teve 100% da assinatura do treinador. Ancelotti participou de forma integral da análise dos atletas e esteve em jogos em solo nacional, algo que não ocorreu na sua 1ª lista.
Sem Neymar e com Paquetá. O meio-campista do West Ham volta à seleção brasileira. O camisa 10 do Santos, por outro lado, não estará presente nos jogos.
Teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar. Todo mundo conhece o Neymar, toda a comissão, a seleção, todos os torcedores do Brasil. Neymar tem que, assim como todos os outros, chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção e para tentar fazer o melhor na Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti, ao falar sobre a ausência de Neymar
Artilheiro do Brasileirão na lista. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, já balançou as redes 15 vezes no nacional e ganhou uma chance no grupo.
Primeiro jogo será no Rio. O compromisso será contra os chilenos, no Maracanã, no dia 4 de setembro, às 21h30. A campanha será encerrada diante da Bolívia cinco dias depois, em El Alto.
Brasil está classificado para a Copa 2026. O técnico vai aproveitar para observar caras novas na Granja Comary de olho na formação do grupo para a competição do ano que vem.