Khabib surpreende ao apontar Tsarukyan franco favorito em possível duelo com Topuria

Possivelmente a maior estrela em atividade no atual plantel do UFC, Ilia Topuria colhe os frutos do 'hype' construído ao redor de seu nome. Invicto no MMA profissional, o campeão peso-leve (70 kg) surge como favorito contra os três nomes mais prováveis ao posto de próximo desafiante ao título da categoria. Mas a projeção das principais casas de apostas pode estar equivocada com um dos postulantes ao cinturão. Ao menos é isto que indica Khabib Nurmagomedov ao projetar um possível duelo de 'El Matador' contra Arman Tsarukyan.

Em entrevista ao canal 'Kamil Gadzhiyev', no Youtube, o ex-lutador e atual treinador surpreendeu ao indicar que Tsarukyan teria cerca de 80% de favoritismo contra Topuria caso o duelo saísse do papel na próxima rodada. Número 2 do ranking, o wrestler armênio concorre pela vaga de desafiante ao título contra Justin Gaethje e Paddy Pimblett. Também ex-campeão, assim como Khabib, Charles Do Bronx recentemente apontou Arman como merecedor do próximo 'title shot' da categoria.

"Não vejo chance para o Topuria. Arman luta bem na distância contra strikers, mantém a distância, usa melhor os chutes, Arman é muito bom. E ele já tem material para assistir e estudar, já dá para ver o que temer no (jogo) do Topuria. Acho que, no momento, o melhor peso-leve é o (Tsarukyan). Arman pode derrubá-lo e tem boas cotoveladas no solo. E não vai se colocar numa distância perigosa contra o Topuria. Eu diria 80-20 (% de chance) a favor do Arman. Será uma luta interessante. Sei que o UFC é cauteloso, não querem jogá-lo contra o Topuria tão cedo. Agora, o Topuria é uma estrela maior que o Arman. Mas se o Arman consegue outra grande vitória, onde eles vão escondê-lo? Não será possível", opinou Khabib, segundo transcrição do perfil 'Championship Rounds'.

Quem será o próximo da fila?

No momento, o nome desses três candidatos despontam com força para se credenciarem como próximos da fila pelo cinturão até 70 kg. Do ponto de vista esportivo, Tsarukyan pode levar a vantagem, visto que é o mais bem ranqueado entre as opções possíveis. Por outro lado, Pimblett tem a seu favor uma rivalidade já construída com Topuria e o apelo comercial acima da média. Por fim, o veterano Gaethje representa o público norte-americano, principal mercado consumidor do UFC. Agora resta saber por qual caminho a companhia irá seguir.

