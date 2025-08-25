Juca destaca avanço na eleição do Corinthians: 'Duas fichas limpas'

A eleição de hoje no Corinthians representa um avanço em relação ao último pleito pois opõe candidatos de ficha limpa e longa trajetória no clube, analisou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

A eleição ocorre em meio a uma crise financeira no Timão, que busca alternativas para equilibrar as contas e recuperar a credibilidade após a gestão de Augusto Melo.

Eu descartaria esse vendedor de terrenos em alto mar. É mais um 171 que aparece no Corinthians, claramente está tentando se tornar conhecido para pensar nas eleições do ano que vem, em dezembro de 2026. É de alguma maneira repetir aquilo que o réu por furto, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, Augusto Melo, fez. Então, o Corinthians tem dois candidatos ficha limpa. E isto é uma evolução em relação à última eleição, veja que coisa.

Em vez de André Negão e Augusto Melo, você tem duas figuras septuagenárias, conselheiros vitalícios, de ficha limpa. Pelo menos isso, é a tal história: no Corinthians, a honestidade virou qualidade. Osmar Stábile e Roque Citadini são duas pessoas com um passado conhecido.

Juca Kfouri

Juca detalhou a história dos dois principais candidatos a presidente.

"Osmar Stábili é de fato empresário, diferentemente de outros que inventavam profissões para justificar como sobreviviam do Corinthians, e tem o carimbo de ter feito um vídeo saudando o golpe de 64 no governo Bolsonaro."

"Roque Citadini tem a vantagem não apenas de conhecer as entranhas do clube, mas de poder se dedicar integralmente ao Corinthians. Se eu fosse eleitor, votaria em Roque Citadini, mas destaco essa novidade alvissareira: são dois candidatos nos quais você pode confiar', disse o colunista do UOL.

O Corinthians elege hoje um novo presidente após o impeachment de Augusto Melo, eleito para o triênio 2024-2026.

Oscar Stábile é o presidente em exercício do clube, pois era vice-presidente de Augusto, e tenta seguir no poder.

Ex-vice-presidente do Corinthians, Roque Citadini se apresenta como alternativa para sanear as contas do clube.

