Juca: A base é saída para crise do Corinthians

A vitória sobre o Vasco mostrou que os jovens da base são o caminho viável para superar a crise financeira do Corinthians, destacou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.
O clube enfrenta dificuldades para buscar reforços e equilibrar as contas, como mostram reportagens do UOL e da Folha de S. Paulo.
A vitória do Corinthians, vitória com os meninos que foram bem, Gui Negão, Breno Bidon, é o que o Corinthians tem e é onde o Corinthians pode investir, se o Corinthians quer de fato um dia sair da crise financeira em que está.Juca Kfouri
Com gol de Gui Negão e boas atuações de Breno Bidon e Matheus Bidu, o Timão venceu o Vasco por 3 a 2 em São Januário e se distanciou da zona de rebaixamento.
No meia da semana, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil — competição que é prioridade para a equipe de Dorival Jr.
