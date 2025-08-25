Juca: Diniz foi autoritário e covarde com Rayan; é um caso perdido

Fernando Diniz foi "covarde e autoritário" ao repreender o jovem Rayan na derrota do Vasco para o Corinthians no Brasileirão, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Fernando Diniz é uma coisa irrecuperável. Vá ser mal-educado, autoritário e covarde, porque com o Neymar é 'tchutchuca', com o menino vira bedel. Realmente lamentável para quem diz ter as ideias que tem e se jacta de ser psicólogo.

Repetiu com o Rayan aquilo que fez com o Tchê Tchê. Não são apenas as palavras, é o olhar dele, um olhar de superioridade para o jogador. Absolutamente revoltante.

Juca Kfouri

Numa das cenas mais marcantes da rodada do fim de semana, Diniz repreendeu Rayan à beira de campo com bastante veemência após o Corinthians marcar em São Januário.

A imagem logo repercutiu nas redes sociais e foi comparada ao episódio em que Diniz chamou Tchê Tchê de "perninha", quando a dupla, hoje no Vasco, estava no São Paulo.

