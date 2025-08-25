Topo

Esporte

Jornal espanhol diz que Vini Jr. 'recuperou fúria' após gol e assistência pelo Real

Vinicius Jr, do Real Madrid, comemora contra o Real Oviedo pelo Campeonato Espanhol - Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Vinicius Jr, do Real Madrid, comemora contra o Real Oviedo pelo Campeonato Espanhol Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

25/08/2025 09h25

Vinícius Júnior ganhou elogios do jornal espanhol Marca após um gol e uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo, ontem, pelo Campeonato Espanhol.

"Vinícius recupera a fúria", registrou o periódico. O Marca sugeriu que a boa atuação foi consequência de o brasileiro começar a partida no banco de reservas, algo que não acontecia desde 21 de setembro de 2024.

Relacionadas

Real bate Oviedo com Mbappé protagonista; Rodrygo reclama após substituição

Xabi minimiza rumores sobre a saída de Rodrygo do Real e diz: 'Conto com ele'

Joia argentina é apresentada pelo Real no dia do aniversário: 'Realizando um sonho'

"Vinicius teve meia hora para mostrar ao seu treinador que ele havia errado ao deixá-lo no banco e marcou um gol e deu uma assistência para Kylian Mbappé. No entanto, seu 'show' particular começou nos primeiros minutos. Sentado no banco ao lado de Militão, as câmeras o flagraram bocejando enquanto os minutos passavam e seus companheiros tentavam quebrar a defesa do Real Oviedo", escreveu o jornal espanhol.

O atacante entrou em campo somente aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo. Mesmo com menos de um tempo inteiro para mostrar serviço, o brasileiro deu passe para o segundo gol do Real na partida, marcado por Mbappé. Nos acréscimos, deixou sua marca. Neste meio tempo, levou cartão amarelo por simulação, criticou a arbitragem e ainda provocou a torcida do Oviedo.

Alvo de diversas especulações sobre o seu futuro, Vini Jr. ganhou concorrentes no ataque do Real na última janela de transferências e agora vive situação incomum no clube, de ter que comprovar seu valor, apesar da longa história com o time espanhol.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de domingo da 21ª rodada

João Fonseca e Bia Haddad sofrem quedas no ranking antes de estreia no US Open

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris

Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site

Palmeiras lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do jogo em que foi Brasil

Medvedev é eliminado do Aberto dos EUA em jogo caótico contra francês Bonzi

Ancelotti convoca Seleção nesta segunda-feira com possíveis novidades e ausências

Palmeiras lança camisa em homenagem ao dia em que representou a seleção; veja

Jornal espanhol diz que Vini Jr. 'recuperou fúria' após gol e assistência pelo Real

Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e 'incendeia' jogo no US Open