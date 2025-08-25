Jogo do Palmeiras hoje (25) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Palmeiras recebe o Sport na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras vem numa sequência positiva. A equipe de Abel Ferreira soma quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e, na mais recente, superou o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.

Alviverde também avançou às quartas de final da Libertadores. A classificação veio sem sustos no confronto com o Universitario, vencendo por 4 a 0 no placar agregado.

Lanterna, Sport tenta uma reação no 2º turno. Na última rodada, o Leão ficou no empate em 2 a 2 com o São Paulo, na Ilha do Retiro.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro