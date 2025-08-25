Jogo do Flamengo hoje (25) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo
O Flamengo recebe o Vitória na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
Líder, o Flamengo vem numa sequência positiva no Brasileirão. O Rubro-Negro venceu quatro dos últimos cinco jogos e, na rodada anterior, superou o Internacional por 3 a 1 fora de casa.
Na Libertadores, a equipe comandada por Filipe Luís também mostrou força ao garantir vaga nas quartas de final. O Flamengo voltou a encarar o Inter e venceu as duas partidas, fechando o confronto com 3 a 0 no agregado.
Vitória vive situação complicada. Sem vencer há cinco rodadas, o time baiano está na zona de rebaixamento e vem de um empate em 2 a 2 contra o Juventude.
Flamengo x Vitória -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 25 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)