Jogo do Flamengo hoje (25) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 12h00

O Flamengo recebe o Vitória na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Líder, o Flamengo vem numa sequência positiva no Brasileirão. O Rubro-Negro venceu quatro dos últimos cinco jogos e, na rodada anterior, superou o Internacional por 3 a 1 fora de casa.

Na Libertadores, a equipe comandada por Filipe Luís também mostrou força ao garantir vaga nas quartas de final. O Flamengo voltou a encarar o Inter e venceu as duas partidas, fechando o confronto com 3 a 0 no agregado.

Vitória vive situação complicada. Sem vencer há cinco rodadas, o time baiano está na zona de rebaixamento e vem de um empate em 2 a 2 contra o Juventude.

Flamengo x Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 25 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

