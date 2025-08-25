João Paulo se despede do Santos após 14 anos: "Minha eterna gratidão"

O goleiro João Paulo se despediu do Santos por meio de uma emotiva mensagem publicada em suas redes sociais. Emprestado pelo Peixe, o jogador foi anunciado nesta segunda-feira pelo Bahia e assinou vínculo até junho de 2026.

João Paulo publicou fotos de sua trajetória pelo Santos. No texto, ele agradeceu todo o aprendizado durante os 14 anos de clube e destacou o orgulho que sentiu em defender a camisa do Peixe. Ele também deixou um obrigado especial à torcida santista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Paulo (@joaopaulo34)

"Foram 14 anos de Santos Futebol Clube. Não é simples resumir em palavras tudo o que vivi, aprendi e senti nesse tempo. O Santos foi mais do que um clube: foi minha escola, minha casa, o lugar que me formou como atleta e como homem. Cada treino, cada jogo, cada dificuldade superada e cada vitória celebrada me marcaram para sempre", escreveu o goleiro.

Como apurou a Gazeta Esportiva, para facilitar a negociação, João Paulo abriu mão de alguns valores e cedeu 30% dos seus direitos econômicos para o Santos, que agora detém 100% deles.

"Ao Santos Futebol Clube, minha eterna gratidão. À torcida, meu respeito e carinho por cada incentivo, cada aplauso e até pelas críticas que me fizeram crescer. Carrego cada lembrança no coração, porque sei que aqui deixo uma parte da minha história", completou o atleta.

João Paulo estava no Santos desde 2011, quando ainda defendia as categorias de base. Ele se firmou no profissional em 2020 e se tornou um dos grandes nomes do clube nos últimos anos.

Em 2024, entretanto, sofreu uma grave lesão durante a Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a posição. Nesta temporada, João Paulo ainda viu Gabriel Brazão se tornar um dos destaques do Santos e disputou apenas uma partida oficial no ano, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Ao todo, o goleiro entrou em campo 233 vezes com a camisa alvinegra.

Confira a nota completa de despedida de João Paulo:

"Foram 14 anos de Santos Futebol Clube. Não é simples resumir em palavras tudo o que vivi, aprendi e senti nesse tempo. O Santos foi mais do que um clube: foi minha escola, minha casa, o lugar que me formou como atleta e como homem. Cada treino, cada jogo, cada dificuldade superada e cada vitória celebrada me marcaram para sempre.

Foram anos de entrega, de lágrimas e sorrisos, de noites mal dormidas e de sonhos realizados. Foram anos carregando com orgulho a camisa que sempre sonhei vestir, ouvindo a voz da torcida que nunca deixou de me apoiar e me acolher.

Ao Santos Futebol Clube, minha eterna gratidão. À torcida, meu respeito e carinho por cada incentivo, cada aplauso e até pelas críticas que me fizeram crescer. Carrego cada lembrança no coração, porque sei que aqui deixo uma parte da minha história.

Agora sigo para um novo desafio, em outro gigante do futebol brasileiro. Vou com fé, determinação e com a certeza de que Deus continua guiando meus passos. Que esse novo capítulo seja repleto de bênçãos, conquistas e da mesma entrega que sempre tive.

Obrigado, @santosfc. Você sempre estará em meu coração".