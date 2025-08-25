João Fonseca vence sérvio e avança para a segunda rodada do US Open

A estreia de João Fonseca no Aberto dos EUA aconteceu nesta segunda-feira, em Nova York, contra o sérvio Miomir Kecmanovic. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/5) e 6/3. Com a vitória João se tornou o terceiro brasileiro a chegar em todas as segundas rodadas de Grand Slam em uma mesma temporada, se juntando a Gustavo Kuerten (1999) e Thomaz Bellucci (2010).

Joao Fonseca is now 12-0 in sets in Grand Slam first rounds ? pic.twitter.com/tJP4hgousE ? US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

O próximo adversário de João Fonseca no US Open será o checo Tomas Machac, que venceu o italiano Luca Nardi na primeira rodada por 3 sets a 0. A data e horário ainda serão confirmados.

"Primeira rodada são sempre mais tensas e hoje eu me senti um pouco mal no terceiro set, não sei o que aconteceu, eu só vomitei, desculpa por isso. Mas obrigada pelo apoio, significa muito ter a bandeira brasileira aqui comigo", comentou em entrevista pós jogo.

O jogo

No primeiro set, Kecmanovic chegou a abrir 5/2 e sacou para fechar o primeiro set, mas Fonseca reagiu, devolveu a quebra e levou a parcial no tie-break por 7 a 3.

O segundo set foi marcado pelo equilíbrio, com quebras de saque para os dois lados no início e algumas outras chances nos games seguintes. A definição novamente veio em um dramático tie-break, quando João foi mais agressivo e fechou em 7 a 5.

Durante a metade do terceiro set, João Fonseca passou mal, chegou a colocar a mão no estômago e precisou interromper a partida por alguns instantes para se recompor. Mesmo com o mal-estar, o brasileiro manteve a intensidade e conseguiu quebrar duas vezes o saque de Kecmanovic para confirmar a vitória.