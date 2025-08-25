João Fonseca vomita, mas resiste e supera sérvio na 1ª rodada do US Open
Em sua primeira temporada completa disputando os maiores torneios do circuito, João Fonseca soma vitórias em todos os torneios do Grand Slam. Faltava um triunfo no US Open, e ele veio nesta segunda-feira, no sacrifício, diante do sérvio Miomir Kecmanovic, #42 do ranking. O brasileiro de 19 anos, atual #45 do mundo, brilhou nos momentos mais importantes, fez dois belíssimos tie-breaks e, mesmo depois de passar mal e vomitar durante o terceiro set, saiu de quadra com uma vaga na segunda rodada do torneio nova-iorquino. O placar final mostrou 7/6(3), 7/6(5) e 6/3.
Ao bater Kecmanovic, o carioca manteve uma escrita importante: ainda não perdeu em nenhum jogo de estreia em um slam. No Australian Open, derrotou o top 10 Andrey Rublev na primeira rodada; em Roland Garros, superou o ex-top 10 Hubert Hurkacz; e em Wimbledon, derrubou o britânico Jacob Fearnley.
Fonseca é agora o sétimo homem mais jovem a avançar à segunda rodada de todos slams de uma temporada. João é também o terceiro brasileiro a vencer no US Open nesta década (depois de Thiago Monteiro, em 2022, e Felipe Meligeni, em 2023) e o mais jovem tenista do país a vencer um jogo no torneio americano desde Thomaz Koch, que tinha 18 anos em 1963, quando alcançou as quartas de final.
O próximo adversário de Fonseca neste US Open será o tcheco Tomas Machac (#22), que estreou com vitória fácil sobre o italiano Luca Nardi (#86): 6/3, 6/1 e 6/1. Será o primeiro confronto entre Fonseca e Machac no circuito.
Como aconteceu
O set inicial começou melhor para Kecmanovic graças a um game ruim de Fonseca. Sem conseguir encaixar o primeiro saque, o brasileiro cometeu três erros não forçados. O último deles, uma cruzada de esquerda que ficou no meio da rede, deu a quebra ao sérvio, que confirmou o saque na sequência e abriu 5/2. Kecmanovic chegou a sacar em 5/3 para fechar a parcial, mas Fonseca reagiu e devolveu a quebra quando o sérvio errou uma esquerda em um break point. O jogo mudou, o carioca ganhou confiança e levou a melhor no tie-break para vencer o set: 7/6(3).
A segunda parcial começou com Fonseca voltando a cometer seguidos erros. Ao mandar para fora uma direita - mesmo com Kecmanovic vendido no rali - o brasileiro perdeu o serviço logo no primeiro game. Mais uma vez, o brasileiro se recuperou rápido e devolveu a quebra, que veio após dois erros não forçados do sérvio. Fonseca era mais agressivo, enquanto Kecmanovic arriscava menos, mas era mais consistente. Na reta final, contudo, o europeu falhou. Com o placar em 5/6, Kecmanovic cometeu duas duplas faltas, um par de erros não forçados e deu um set point ao brasileiro. João, porém, desperdiçou a chance ao mandar uma esquerda na rede. Outro tie-break se fez necessário e, desta vez, Fonseca saiu atrás. Com um mini-break de vantagem, Kecmanovic chegou a abrir 5/2, mas o brasileiro fez dois aces seguidos e igualou o placar em 5/5 quando o rival errou uma esquerda. Depois, com uma ótima devolução, virou para 6/5 e fechou na sequência, subindo bem à rede: 7/6(5).
Fonseca passa mal, mas quebra saque
O terceiro set começou equilibrado, sem chances de quebra, e tudo parecia bem até que João Fonseca pediu atendimento médico. O jogo foi interrompido com o placar em 3/3, e o brasileiro conversou com o médico do torneio, que lhe deu um comprimido. Três pontos depois, João foi até a beira da quadra e vomitou. Quando voltou para o jogo, foi ainda mais agressivo e conquistou dois break points. Kecmanovic salvou o primeiro, mas errou uma direita no segundo. Assim, Fonseca abriu 4/3 e só precisava confirmar o serviço mais duas vezes para chegar à vitória. Nem demorou tanto. Já no nono game, o carioca, atacando com tudo sempre que podia, voltou a quebrar Kecmanovic e fechou o jogo.