Já classificada, Ponte Preta bate CSA pela Série C
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 18ª rodada da Série C, a Ponte Preta visitou o CSA na Arena Nicnet e venceu por 2 a 1. Toró e Diogo Silva balançaram as redes para a equipe paulista, enquanto Robinho descontou para os mandantes.
Com o triunfo, a Ponte Preta chegou aos 33 pontos, na terceira colocação da tabela. Do outro lado, ao ser superado, o CSA permaneceu com 22 unidades, na 14ª posição.
A Ponte Preta retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando recebe o Londrina, no Moisés Lucarelli. Ao mesmo tempo, o CSA visita o Brusque, no Augusto Bauer. Ambos os duelos serão válidos pela 19ª e última rodada.
O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo, quando Toró recebeu lançamento de Luiz Felipe e, na saída do goleiro adversário, finalizou com categoria para marcar.
Aos 34 minutos da segunda etapa, a Ponte Preta aumentou a diferença. Ao dominar na área, Eduardo Biazus foi derrubado por Eduardo Biazus, que foi expulso, e o árbitro assinalou penalidade máxima. O goleiro Diogo Silva foi para a cobrança e converteu.
O CSA descontou aos 51 minutos da etapa final. Após bola mal afastada por Diogo Silva, Robinho não desperdiçou a oportunidade e mandou para o fundo das redes.