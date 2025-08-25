Invicto em casa, Flamengo pega o Vitória para manter vantagem na liderança do Brasileirão

Embalado na liderança, mesmo com jogos a menos, o Flamengo volta a campo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 21h. O time rubro-negro recebe o Vitória no Maracanã, no Rio de Janeiro, em busca do terceiro triunfo seguido. O adversário está na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento.

O Flamengo está há seis jogos invicto, sendo cinco vitórias e um empate. O time vem de duas vitórias seguidas, diante do Mirassol, por 2 a 1, e do Internacional, por 3 a 1. Em casa, ainda está invicto: são oito vitórias e dois empates. Com a campanha, o Flamengo lidera com 43 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro. Entretanto, os cariocas ainda têm um jogo atrasado, contra o Sport, pela 12ª rodada.

O técnico Filipe Luís deve manter a base da escalação, pois tem apenas um desfalque: o volante Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito. Como terá a semana livre após o jogo, o comandante não deve poupar nenhum atleta. Entretanto, duas mudanças são cogitadas para dar ritmo: as entradas do lateral-direito Emerson Royal, recuperado de lesão, no lugar de Varela, e do zagueiro Danilo na vaga de Léo Ortiz.

Ao ser perguntado sobre títulos na temporada, Filipe Luís destacou seu único foco no momento. "A única coisa que passa na minha cabeça é o Vitória na segunda-feira. Estamos longe de conquistar títulos: faltam cinco jogos na Libertadores, um returno inteiro do Campeonato Brasileiro. falta muita coisa", reforçou.

O Vitória, por outro lado, vive um jejum de cinco jogos, sendo quatro empates e uma derrota. Nas últimas 12 partidas, venceu apenas uma, quando fez 1 a 0 no Red Bull Bragantino, em casa. Como visitante, ainda busca o primeiro triunfo - soma cinco empates e cinco derrotas. Com 19 pontos, integra a zona de rebaixamento (Z-4), sem jogos atrasados.

Para montar o time, o técnico Fábio Carille terá os retornos do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald, que devem ser titulares. Por outro lado, o zagueiro Neris foi expulso na última rodada e Lucas Halter segue como titular. O volante Willian Oliveira, recuperado de lesão no joelho, treinou normalmente e está à disposição.

Carille pediu mais preparo físico para ter os jogadores à disposição. "São nove jogadores lesionados e dois suspensos. Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente", pediu.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VITÓRIA

FLAMENGO - Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).