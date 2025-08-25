Topo

Esporte

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Milão

25/08/2025 19h00

A Inter de Milão encerrou a primeira rodada do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira, emplacando o resultado mais elástico entre todos os jogos disputados. Atuando em casa, a equipe do técnico romeno Cristian Chivu superou o Torino por 5 a 0. O triunfo já deixa a equipe na liderança da classificação pelo critério de gols marcados.

Thuram foi o destaque do confronto ao balançar a rede duas vezes. Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny completaram o marcador. O time azul e preto volta a jogar no San Siro na próxima jornada e, no domingo, recebe a Udinese. Em busca de uma reabilitação, o Torino recebe a Fiorentina no mesmo dia.

O placar começou a ser construído aos 17 minutos com o zagueiro Bastoni aproveitando a cobrança de um escanteio para fazer 1 a 0. Antes do intervalo, o time da casa voltou a movimentar o placar com o artilheiro do dia. Marcos Thuram roubou a bola na entrada da área e aumentou a vantagem aos 35 minutos.

Sem dar sinais de reação, o Torino levou o terceiro gol com apenas seis minutos da etapa final. Lautaro Martínez aproveitou uma bobeira da defesa, pegou a bola após um recuo mal feito e anotou mais um na partida.

A vitória ganhou contornos de goleada ainda aos 16 minutos em nova cabeçada de Thuram, que marcou pela segunda vez no duelo. O gol que encerrou o placar foi do francês Ange Yoan Bonny, de 21 anos, que estabeleceu o 5 a 0 na estreia das duas equipes no Italiano.

