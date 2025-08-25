Guarani bate o Confiança e fica perto da classificação ao quadrangular da Série C
O Guarani venceu o Confiança por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela 18ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Bruno Santos, com apenas 30 segundos de partida, marcou o único gol do confronto.
Com o resultado, o Bugre chegou aos 26 pontos e subiu para a sexta posição na tabela. Com isso, a equipe precisa de uma simples vitória na última rodada para garantir vaga ao quadrangular. Já o Confiança, que iniciou a rodada em sétimo, caiu para a 11ª posição, fora da zona de classificação, com 23 pontos.
Pela 19ª e última rodada da primeira fase da Série C, as duas equipes entram em campo neste sábado, às 17h (de Brasília). O Guarani visita o Tombense, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, enquanto o Confiança recebe o Retrô, na Arena Batistão.
Veja como foi Guarani x Confiança
O gol da equipe mandante saiu com apenas 30 segundos de partida. Bruno Santos aproveitou passe de Isaque e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro.