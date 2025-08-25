Topo

Esporte

Grêmio confirma lesão na coxa direita do meia Riquelme

25/08/2025 19h32

Nesta segunda-feira, o Grêmio confirmou a lesão de Riquelme. Após a realização de exames, o meio-campista de 19 anos foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita e deve desfalcar o time nos próximos jogos.

Riquelme começou a partida diante do Ceará, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, no banco de reservas e entrou em campo na volta do intervalo. Porém, aos 30 minutos, precisou ser substituído depois de sentir desconforto na região posterior da coxa.

Por meio de nota oficial, o Grêmio informou que Riquelme sofreu "lesão muscular grau II-b do bíceps femoral". O jogador já está em tratamento na fisioterapia.

Além de Riquelme, o Grêmio tem outro desfalque importante. Fábian Balbuena, contratado no final de julho, sofreu uma fratura da fíbula do tornozelo direito, também na partida contra o Ceará.

O Grêmio volta a campo neste domingo, quando visita o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Maracanã.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Apresentado no Bahia, João Paulo elogia ex-concorrente do Santos

Grêmio confirma lesão na coxa direita do meia Riquelme

Conmebol implementará anúncio das decisões do VAR a partir das quartas da Libertadores e Sul-Americana

Transmissão ao vivo de Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo paga parcela por Bobadilla após transfer ban e poderá registrar novo reforço

Luiza Fullana é a sexta brasileira confirmada na chave principal do SP Open

Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos