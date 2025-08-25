Grêmio confirma lesão na coxa direita do meia Riquelme

Nesta segunda-feira, o Grêmio confirmou a lesão de Riquelme. Após a realização de exames, o meio-campista de 19 anos foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita e deve desfalcar o time nos próximos jogos.

Riquelme começou a partida diante do Ceará, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, no banco de reservas e entrou em campo na volta do intervalo. Porém, aos 30 minutos, precisou ser substituído depois de sentir desconforto na região posterior da coxa.

Por meio de nota oficial, o Grêmio informou que Riquelme sofreu "lesão muscular grau II-b do bíceps femoral". O jogador já está em tratamento na fisioterapia.

Além de Riquelme, o Grêmio tem outro desfalque importante. Fábian Balbuena, contratado no final de julho, sofreu uma fratura da fíbula do tornozelo direito, também na partida contra o Ceará.

O Grêmio volta a campo neste domingo, quando visita o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Maracanã.