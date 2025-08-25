Garçom contra o Sport, Vitor Roque exalta dupla com Flaco López e pede companheiro de Palmeiras na seleção: "Merece"

O Palmeiras venceu o Sport nesta segunda-feira, por 3 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em noite que brilhou a dupla "Flaco Roque". Vitor Roque deu os dois passes para os dois gols de Flaco López, no Allianz Parque. O camisa 9 valorizou a dupla e pediu convocação para o argentino.

"A dupla é Flaco Roque, acho que encaixou melhor (risos). Feliz pela vitória, pelas assistências. Estou muito feliz por contribuir, jogar ao lado do Flaco. O mais importante é ajudar o Palmeiras e essa dupla se Deus quiser vai dar mais alegrias", disse ao Premiere.

Diante do Leão da Ilha, o Verdão estreou a terceira camisa, na cor amarela, em alusão aos 60 anos de quando representou a Seleção Brasileira. Vitor Roque pediu a convocação do companheiro, presente na pré-lista da Argentina de Lionel Scaloni e brincou que deveria ser convocado pelo Brasil.

"Ficou (bem com a camisa em alusão à Seleção). Tinha que ser convocado para a seleção (da Argentina). Merece muito, mas brinquei que tinha que ser pela brasileira", disse.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 42 pontos e ultrapassou o Cruzeiro na tabela. Sendo assim, o Verdão volta ao segundo lugar e fica atrás apenas do Flamengo, que lidera o torneio. A Raposa havia assumido a vice-liderança no último domingo depois a vitória contra o Internacional.

O Palmeiras retorna a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.