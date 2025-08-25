'Ganhar do Corinthians ou títulos? Eu quero ganhar títulos', diz Abel antes de dérbi

Topo

25/08/2025 22h28

Mais do que a briga com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro, a torcida do Palmeiras tem como objetivo principal e imediato uma revanche diante do arquirrival Corinthians, domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. "Domingo é obrigação", gritaram os quase 40 mil torcedores presentes ao Allianz Parque na vitória, por 3 a 0, sobre o Sport. O técnico Abel Ferreira sabe da pressão, mas manteve a tranquilidade.

"Se me perguntarem se eu quero ganhar do Corinthians ou quero ganhar títulos, eu quero ganhar títulos", disse o português em entrevista coletiva. "O treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes nos últimos cinco anos e vou repetir mais uma vez. Onde for, seja com quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar."

Sobre a vitória tranquila sobre o Sport, Abel também não mostrou grande entusiasmo. "Cumprimos com a nossa obrigação diante de um adversário que éramos mais fortes. Pena que nos primeiros 15 ou 20 minutos não resolvemos jogo por conta das oportunidades que criamos e não conseguimos converter. Mas acho que no geral fizemos um jogo positivo."

O técnico palmeirense também não confirmou a presença da dupla de ataque formado por Flaco Lopez e Vitor Roque no clássico de domingo. "Tudo depende do esquema a ser adotado por nós e por nossos adversários. Nada que seja um fim acabado. Como desde que chegamos ao Palmeiras, vamos criando alternativas porque nossos adversários nos conhecem nesses cinco anos de trabalho."

