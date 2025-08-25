Freguesia? Vitória em São Januário amplia vantagem histórica do Corinthians sobre o Vasco
O triunfo por 3 a 2 do Corinthians sobre o Vasco neste domingo vai muito além dos três pontos em disputa no Campeonato Brasileiro. A partida foi um reflexo claro do confronto entre paulistas e cariocas nos últimos 15 anos, que possui uma dominância total do Timão. O retrospecto, desde 2010, é uma das maiores disparidades do futebol brasileiro: São 25 partidas, com 16 vitórias do Timão, oito empates e apenas uma vitória do Cruzmaltino.A única vitória do Vasco sobre o Corinthians em um recorte de 25 jogos foi no dia 10 de julho de 2024, quando bateu o Timão por 2 a 0 em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes, o último triunfo carioca havia sido em 13 de outubro de 2010, quando o Vasco venceu o Corinthians também por 2 a 0, pelo Brasileirão, com gols de Zé Roberto e Eder Luis.
Imagem de Vasco 2 x 0 Corinthians, pelo Brasileirão 2010 - Rodrigo Coca
Domínio absoluto
De lá para cá, o Corinthians domina totalmente o confronto contra o Vasco. O confronto mais marcante entre as equipes nestes 15 anos foi a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2012. Naquela ocasião, o Timão venceu o Gigante da Colina no Pacaembu por 1 a 0, com um gol de cabeça de Paulinho. Além disso, o encontro marcou, para muitos, a maior defesa de Cássio pelo Alvinegro do Parque São Jorge, no chute de Diego Souza, já no segundo tempo do jogo.
Em 2015, o Corinthians se consagrou campeão brasileiro com um empate em 1 a 1 contra o Vasco, que seria rebaixado naquele mesmo ano. Depois, em 2020, na época da pandemia do Coronavírus, o Timão rebaixou o Vasco após segurar um empate sem gols na Neo Química Arena.
Gol de Paulinho contra o Vasco, em 2012 - Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians
Veja os últimos 25 jogos entre Corinthians e Vasco:
Vasco 2 x 3 Corinthians - (Brasileirão 2025)
Corinthians 3 x 0 Vasco - (Brasileirão 2025)
Corinthians 3 x 1 Vasco - (Brasileirão 2024)
Vasco 2 x 0 Corinthians - (Brasileirão 2024)
Vasco 2 x 4 Corinthians - (Brasileirão 2023)
Corinthians 3 x 1 Vasco - (Brasileirão 2023)
Corinthians 0 x 0 Vasco - (Brasileirão 2020)
Vasco 1 x 2 Corinthians - (Brasileirão 2020)
Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2019)
Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2019)
Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2018)
Vasco 1 x 4 Corinthians - (Brasileirão 2018)
Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2017)
Vasco 2 x 5 Corinthians - (Brasileirão 2017)
Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2015)
Corinthians 3 x 0 Vasco - (Brasileirão 2015)
Corinthians 0 x 0 Vasco - (Brasileirão 2013)
Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2013)
Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2012)
Vasco 0 x 0 Corinthians - (Brasileirão 2012)
Corinthians 1 x 0 Vasco - (Copa Libertadores 2012)
Vasco 0 x 0 Corinthians - (Copa Libertadores 2012)
Vasco 2 x 2 Corinthians - (Brasileirão 2011)
Corinthians 2 x 1 Vasco - (Brasileirão 2011)
Corinthians 2 x 0 Vasco - (Brasileirão 2010)