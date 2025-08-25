Freguesia? Vitória em São Januário amplia vantagem histórica do Corinthians sobre o Vasco

Topo

O triunfo por 3 a 2 do Corinthians sobre o Vasco neste domingo vai muito além dos três pontos em disputa no Campeonato Brasileiro. A partida foi um reflexo claro do confronto entre paulistas e cariocas nos últimos 15 anos, que possui uma dominância total do Timão. O retrospecto, desde 2010, é uma das maiores disparidades do futebol brasileiro: São 25 partidas, com 16 vitórias do Timão, oito empates e apenas uma vitória do Cruzmaltino.

A única vitória do Vasco sobre o Corinthians em um recorte de 25 jogos foi no dia 10 de julho de 2024, quando bateu o Timão por 2 a 0 em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, o último triunfo carioca havia sido em 13 de outubro de 2010, quando o Vasco venceu o Corinthians também por 2 a 0, pelo Brasileirão, com gols de Zé Roberto e Eder Luis.

Imagem de Vasco 2 x 0 Corinthians, pelo Brasileirão 2010 - Rodrigo Coca

Domínio absoluto

De lá para cá, o Corinthians domina totalmente o confronto contra o Vasco. O confronto mais marcante entre as equipes nestes 15 anos foi a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2012. Naquela ocasião, o Timão venceu o Gigante da Colina no Pacaembu por 1 a 0, com um gol de cabeça de Paulinho. Além disso, o encontro marcou, para muitos, a maior defesa de Cássio pelo Alvinegro do Parque São Jorge, no chute de Diego Souza, já no segundo tempo do jogo.

Em 2015, o Corinthians se consagrou campeão brasileiro com um empate em 1 a 1 contra o Vasco, que seria rebaixado naquele mesmo ano. Depois, em 2020, na época da pandemia do Coronavírus, o Timão rebaixou o Vasco após segurar um empate sem gols na Neo Química Arena.

Gol de Paulinho contra o Vasco, em 2012 - Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

Veja os últimos 25 jogos entre Corinthians e Vasco:

Vasco 2 x 3 Corinthians - (Brasileirão 2025)

Corinthians 3 x 0 Vasco - (Brasileirão 2025)

Corinthians 3 x 1 Vasco - (Brasileirão 2024)

Vasco 2 x 0 Corinthians - (Brasileirão 2024)

Vasco 2 x 4 Corinthians - (Brasileirão 2023)

Corinthians 3 x 1 Vasco - (Brasileirão 2023)

Corinthians 0 x 0 Vasco - (Brasileirão 2020)

Vasco 1 x 2 Corinthians - (Brasileirão 2020)

Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2019)

Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2019)

Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2018)

Vasco 1 x 4 Corinthians - (Brasileirão 2018)

Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2017)

Vasco 2 x 5 Corinthians - (Brasileirão 2017)

Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2015)

Corinthians 3 x 0 Vasco - (Brasileirão 2015)

Corinthians 0 x 0 Vasco - (Brasileirão 2013)

Vasco 1 x 1 Corinthians - (Brasileirão 2013)

Corinthians 1 x 0 Vasco - (Brasileirão 2012)

Vasco 0 x 0 Corinthians - (Brasileirão 2012)

Corinthians 1 x 0 Vasco - (Copa Libertadores 2012)

Vasco 0 x 0 Corinthians - (Copa Libertadores 2012)

Vasco 2 x 2 Corinthians - (Brasileirão 2011)

Corinthians 2 x 1 Vasco - (Brasileirão 2011)

Corinthians 2 x 0 Vasco - (Brasileirão 2010)

