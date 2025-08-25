João Fonseca explica vómito em vitória e diz amar pressão aos 19 anos
João Fonseca explicou mal-estar que o fez vomitar durante a vitória por 3 sets a 0, sobre Kecmanovic, hoje, na primeira rodada do US Open.
A primeira rodada é sempre um pouco mais tensa, e hoje me senti um pouco mais enjoado no terceiro set. Não sei o que aconteceu. Eu simplesmente vomitei só água. Desculpa, pessoal. Mas muito obrigado pelo apoio hoje. Significa muito ter a bandeira brasileira aqui comigo, então muito obrigado a todos os brasileiros, a todas as pessoas que me apoiaram hoje. João Fonseca
João Fonseca sentiu o mal-estar na reta final do terceiro set, quando já caminhava para fechar o jogo. Ele foi atendido, mas voltou e fechou a parcial, confirmando a vitória.
A joia brasileira afirmou "amar" a pressão mesmo tendo apenas 19 anos. Fonseca ganhou todos os jogos de primeira rodada nos Grand Slams deste ano.
É meu primeiro ano jogando todos esses grandes torneios e, bem, minha primeira vez jogando o US Open. Estou adorando a carreira no circuito, então estou muito feliz jogando cada torneio, descobrindo novos países, novos lugares e novos torneios. Estou curtindo bastante. Sei que são muitas expectativas, muita pressão para alguém de 19 anos, mas eu amo isso. Amo fazer o que amo. João Fonseca