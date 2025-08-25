Topo

Esporte

João Fonseca explica vómito em vitória e diz amar pressão aos 19 anos

João Fonseca durante estreia no US Open, contra Kecmanovic - Al Bello/AFP
João Fonseca durante estreia no US Open, contra Kecmanovic Imagem: Al Bello/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 16h21

João Fonseca explicou mal-estar que o fez vomitar durante a vitória por 3 sets a 0, sobre Kecmanovic, hoje, na primeira rodada do US Open.

A primeira rodada é sempre um pouco mais tensa, e hoje me senti um pouco mais enjoado no terceiro set. Não sei o que aconteceu. Eu simplesmente vomitei só água. Desculpa, pessoal. Mas muito obrigado pelo apoio hoje. Significa muito ter a bandeira brasileira aqui comigo, então muito obrigado a todos os brasileiros, a todas as pessoas que me apoiaram hoje. João Fonseca

Relacionadas

João Fonseca vomita, mas resiste e supera sérvio na 1ª rodada do US Open

Técnica enaltece Brasil no Mundial, projeta LA-2028 e vê prata 'injusta'

'A bomba cai, e deitamos no chão': ouro no Rio, ucranianas relatam drama

João Fonseca sentiu o mal-estar na reta final do terceiro set, quando já caminhava para fechar o jogo. Ele foi atendido, mas voltou e fechou a parcial, confirmando a vitória.

A joia brasileira afirmou "amar" a pressão mesmo tendo apenas 19 anos. Fonseca ganhou todos os jogos de primeira rodada nos Grand Slams deste ano.

É meu primeiro ano jogando todos esses grandes torneios e, bem, minha primeira vez jogando o US Open. Estou adorando a carreira no circuito, então estou muito feliz jogando cada torneio, descobrindo novos países, novos lugares e novos torneios. Estou curtindo bastante. Sei que são muitas expectativas, muita pressão para alguém de 19 anos, mas eu amo isso. Amo fazer o que amo. João Fonseca

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Lista de convocados da seleção brasileira: veja os jogadores por posição

Palmeiras compra dois por um com Andreas: '8 que pode ser 10', diz PVC

João Fonseca explica vómito em vitória e diz amar pressão aos 19 anos

Napoli se aproxima de acordo por atacante do Manchester United

Por que Neymar não foi convocado para a seleção brasileira? Veja explicação de Ancelotti

Resultado da eleição no Corinthians hoje: que horas termina a apuração?

João Fonseca vence sérvio e avança para a segunda rodada do US Open

Confira a lista de convocados por Ancelotti para jogos de setembro da seleção; Neymar fica fora

Sergio Pérez deve retornar à Fórmula 1 com Cadillac em 2026

João Fonseca passa mal em quadra, mas vence na estreia no US Open e supera marca de Nadal

Corinthians acerta renovação com jovem volante que agrada Dorival; veja detalhes