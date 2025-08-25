João Fonseca explica vómito em vitória e diz amar pressão aos 19 anos

João Fonseca explicou mal-estar que o fez vomitar durante a vitória por 3 sets a 0, sobre Kecmanovic, hoje, na primeira rodada do US Open.

A primeira rodada é sempre um pouco mais tensa, e hoje me senti um pouco mais enjoado no terceiro set. Não sei o que aconteceu. Eu simplesmente vomitei só água. Desculpa, pessoal. Mas muito obrigado pelo apoio hoje. Significa muito ter a bandeira brasileira aqui comigo, então muito obrigado a todos os brasileiros, a todas as pessoas que me apoiaram hoje. João Fonseca

João Fonseca sentiu o mal-estar na reta final do terceiro set, quando já caminhava para fechar o jogo. Ele foi atendido, mas voltou e fechou a parcial, confirmando a vitória.

A joia brasileira afirmou "amar" a pressão mesmo tendo apenas 19 anos. Fonseca ganhou todos os jogos de primeira rodada nos Grand Slams deste ano.