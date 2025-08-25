Topo

"Foi um desacordo de interpretação", diz presidente do São Paulo sobre transfer ban

25/08/2025

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, se pronunciou nesta segunda-feira (25) sobre o impasse que gerou o transfer ban da Fifa contra o clube. O impasse havia surgido após o clube paraguaio Cerro Porteño incluir o Tricolor na lista de times proibidos de registrar novos jogadores, devido ao não pagamento de uma das parcelas referentes à compra do atacante Damián Bobadilla.

"Foi um desacordo de interpretação sobre a forma de parcelamento. Tudo resolvido. O dinheiro estava provisionado! Seguimos!", afirmou o dirigente, transmitindo confiança e tranquilidade aos torcedores.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria do São Paulo quitou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,62 milhão) da parcela pendente, e a expectativa é que o transfer ban seja oficialmente revertido nas próximas horas.

Bobadilla, anunciado pelo São Paulo em dezembro de 2023, é titular da equipe comandada por Hernán Crespo. Na ocasião, o clube adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões à época), parcelados ao longo de dois anos. Mais de R$ 5 milhões já haviam sido pagos ao Cerro Porteño desde então.

O transfer ban chegou a gerar preocupação na diretoria, principalmente por impedir o registro de reforços, como o lateral direito Maílton, emprestado pela Chapecoense, ou a contratação de um centroavante para suprir a ausência de André Silva, que deve perder o restante da temporada devido a uma lesão no joelho.

Com a quitação do débito, o São Paulo retoma a liberdade de registrar atletas normalmente. O clube agora terá uma semana livre para descansar os jogadores, dar continuidade ao tratamento dos lesionados e se preparar com mais tranquilidade para enfrentar o Cruzeiro, sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

