'Foi clima de ouro', diz Domitila Becker sobre prata do Brasil na ginástica

A medalha de prata do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio, foi celebrada como um feito histórico. No UOL News, Domitila Becker destacou o impacto da apresentação ao som de "Evidências" e a emoção da torcida.

Foi a primeira vez que o país recebeu o Mundial da modalidade, e o resultado foi o melhor da história brasileira em competições do do tipo — contando com grande apoio dos torcedores.

Se você não viu a imagem da prova das brasileiras, da Duda, da Nicole, da Sofia, da Mariana e da Maria Paula, pare tudo o que você está fazendo assim que acabar o News e assista, porque é... de arrepiar. Óbvio que a música ajuda, né? Porque Evidências toca o coração de todo brasileiro, ainda mais com a Arena do Parque Olímpico no Rio de Janeiro lotada, todo mundo cantando. Foi incrível, mas elas foram perfeitas.

É uma apresentação muito linda mesmo. E elas ficaram por muito pouco do ouro, 0,1. É muito pouco mesmo, só que quando elas subiram no pódio, vocês sabem em torcida brasileira como é, né? Já começaram a gritar é campeão e cantaram o hino brasileiro, assim, era clima de ouro.

Domitila Becker, comentarista

