Flamengo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 05h30

Flamengo e Vitória entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo vive bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias no últimos cinco jogos. A equipe de Filipe Luís venceu o Internacional por 3 a a, fora de casa, na rodada passada.

O Rubro-Negro também chega embalado pela classificação para as quartas de final da Libertadores. O Flamengo também enfrentou o Inter no torneio continental e classificou com bastante facilidade vencendo os dois jogos e somando 3 a 0 no agregado.

Já o Vitória não venceu nos últimos cinco jogos e está na zona do rebaixamento. A equipe baiana vem de um empate em 2 a 2 com o Juventude na rodada passada.

Flamengo Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 25 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

