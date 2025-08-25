Topo

Flamengo terá Pedro e Plata juntos no ataque contra Vitória; veja escalação

Pedro dividirá o ataque rubro-negro ao lado de Samuel Lino e Plata Imagem: WILLIAM FELISMINO DA SILVA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 20h09

O Flamengo está escalado para encarar o Vitória em jogo da 21ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 21h (de Brasília) no Maracanã.

O time carioca vem ao gramado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Pedro e Plata formarão o ataque do Fla ao lado de Samuel Lino. No meio de campo, o trio de gringos segue mantido.

Já o Vitória, comandado por Fábio Carille, tem: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell e Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

CBF divulga informações das finais da Copa do Nordeste

