Flamengo terá Pedro e Plata juntos no ataque contra Vitória; veja escalação
O Flamengo está escalado para encarar o Vitória em jogo da 21ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 21h (de Brasília) no Maracanã.
O time carioca vem ao gramado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Pedro e Plata formarão o ataque do Fla ao lado de Samuel Lino. No meio de campo, o trio de gringos segue mantido.
Já o Vitória, comandado por Fábio Carille, tem: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell e Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.