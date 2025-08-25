Flamengo joga por música, faz 8 no Vitória e crava recorde no Brasileirão

O Maracanã virou palco de um verdadeiro concerto do Flamengo, que atropelou o Vitória de maneira acachapante por 8 a 0, cravou a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos (desde 2003) e se manteve na liderança isolada desta edição do torneio.

Arrascaeta regeu como maestro da orquestra e fez um gol, Samuel Lino bailou sobre os rivais com dois, e Pedro, o grande solista da noite, encantou a plateia ao marcar três vezes — o primeiro deles, aliás, configurou o gol de número 100 do atacante no estádio carioca.

Ainda deu tempo de os reservas Luiz Araújo e Bruno Henrique entrarem para definir o 8 a 0, encerrando o espetáculo no Maracanã com chave de ouro em um samba de oito notas.

O Flamengo chegou aos 46 pontos em 20 jogos e continuou na ponta da tabela, seguido pelo Palmeiras (42 pontos em 19 jogos) e Cruzeiro (41 pontos em 21). O Vitória, por sua vez, estacionou nos 19 pontos e não conseguiu sair do Z4.

Os times voltam a jogar no domingo. O Flamengo recebe o pressionado Grêmio no Rio, enquanto o Vitória, também em casa, mede forças com o Atlético-MG.

Samba de oito notas

Rápido e fatal: foi assim que o Flamengo entrou em campo para encarar o Vitória, que protagonizou dois erros em sequência com o goleiro Lucas Arcanjo e foi punido em ambas as vezes com gols: um de Samuel Lino, o primeiro do atacante com a nova camisa, e outro de Pedro, que marcou pela 100ª vez no Maracanã. Ainda deu tempo do maestro Arrascaeta, dono das assistências para os atacantes, fincar um golaço antes do intervalo.

A pausa do show durou somente 15 minutos porque o rubro-negro voltou ao gramado "on fire". Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha antes de Luiz Araújo, substituto de Plata, deixar o dele — ainda deu tempo de Pedro marcar o seu terceiro em um lance digno de Puskás, e Bruno Henrique, de pênalti, transformar o resultado na maior goleada da história dos pontos corridos.

Gols e destaques

Samuel Lino "estreia", e Pedro faz centésimo. O Flamengo não poderia ter tido um início de jogo melhor. O motivo? Balançou a rede duas vezes em três minutos — ambas com assistência de Arrascaeta e com uma forcinha de Lucas Arcanjo. Primeiro, Samuel Lino recebeu do uruguaio, gingou pela esquerda e contou com desvio (e trapalhada do camisa 1 rival) para marcar pela primeira vez com a nova camisa. Praticamente no lance seguinte, foi a vez de Pedro ser acionado pelo uruguaio após passe errado do goleirão, limpar Lucas Halter e fazer o seu centésimo gol no Maracanã: 2 a 0.

Convocado, Alex Sandro sente e sai. A vantagem no placar fez os mandantes diminuírem o ritmo, e a atmosfera Maracanã saiu de festa geral para uma dose de preocupação: convocado hoje por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Alex Sandro sentiu dores na panturrilha esquerda e acabou substituído por Viña ainda na casa dos 20 minutos. O rubro-negro disse que a alteração ocorreu para "preservar" o jogador.

Golaço coletivo explode Maracanã. Dominando totalmente um desnorteado Vitória, o líder do Brasileirão, regido pelo maestro Arrascaeta, protagonizou literalmente um espetáculo aos torcedores: o uruguaio tabelou com Plata, acionou Varela e disparou para a área. O cruzamento parou em Samuel Lino, que ajeitou justamente para Arrasca bater de primeira: 3 a 0.

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Arrascaeta sobre o Vitória no Maracanã Imagem: RAFAEL SACHARNY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Filme repetido? Lino e Pedro voltam a marcar em sequência. O 2º tempo começou quase que como um replay do que foram os primeiros minutos da partida: com gols de Samuel Lino e Pedro antes dos cinco minutos. A diferença, neste caso, é que os dois inverteram a ordem: o camisa 9 marcou antes em novo chute deslocando Lucas Arcanjo, e o ponta garantiu o 5 a 0 de cabeça pouco tempo depois.

Luiz Araújo aparece como "intruso", e Pedro dá elástico em hat-trick. O show não teve pausa, e Luiz Araújo, substituto de Plata ainda no intervalo, deixou o dele em passe de Samuel Lino, que voltou a servir de garçom aos 13 minutos e assistiu a Pedro dar um elástico sensacional antes de fazer o seu terceiro. Não perca a conta: 7 a 0.

Bruno Henrique transforma goleada em recorde. Os minutos finais ainda tiveram pênalti marcado pela arbitragem e gol de Bruno Henrique, que fez o resultado virar o resultado mais elástico de um jogo do Brasileirão no sistema de pontos corridos: 8 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 8x0 VITÓRIA

Data e horário: 25 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília)

Competição: 21ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: nenhum

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Samuel Lino (FLA), a 1 min do 1º tempo e aos 4 min do 2º tempo; Pedro (FLA), aos 3 min do 1º tempo, a 1 min do 2º tempo e aos 13 min do 2º tempo; Arrascaeta (FLA), aos 33 min do 1º tempo; Luiz Araújo (FLA), aos 8 min do 2º tempo; Bruno Henrique (FLA), aos 35 min do 2º tempo

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell (Ricardo Ryller) e Ronald Lopes (Willian Oliveira); Erick (Oswaldo), Aitor Cantalapiedra (Edu) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille