Flamengo aplica maior goleada da era dos pontos corridos ao marcar 8 a 0 no Vitória no Maracanã

A noite no Maracanã foi um espetáculo de futebol ofensivo. O Flamengo transformou a partida contra o Vitória em um verdadeiro passeio, vencendo por 8 a 0 e registrando a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2003. Mais do que uma goleada, o resultado apresentou um time dominante em todos os aspectos, desde a pressão inicial até a manutenção da intensidade mesmo com o placar elástico. A diferença técnica, tática e física ficou evidente em um duelo que deixou números marcantes e um adversário completamente sem reação.

Além da exibição coletiva, a partida no Maracanã teve protagonistas expressivos. Pedro, mais uma vez, foi decisivo, atingindo marcas históricas. Com os gols anotados, chegou a 102 tentos no estádio, sendo 91 pelo Flamengo e 11 pelo Fluminense, e ultrapassou Quarentinha, ícone do Botafogo, como oitavo maior artilheiro da história do local. Uma marca que reforça sua presença entre os maiores nomes a atuarem no templo do futebol brasileiro.

Outro nome que escreveu história foi De Arrascaeta. O uruguaio, referência criativa no meio-campo, deu mais duas assistências e alcançou 79 passes para gol, se tornando o maior 'garçom' da história do Campeonato Brasileiro desde o início da contagem oficial da estatística.

Samuel Lino também viveu um capítulo especial. O atacante marcou seus primeiros gols com a camisa rubro-negra, mostrando oportunismo e mobilidade. Destaque também para Saúl, que deixou o campo ovacionado. Por outro lado, Alex Sandro sentiu uma lesão e preocupa a seleção brasileira.

O Flamengo mostrou logo de cara que faria um grande jogo. No primeiro minuto, Arrascaeta recebeu de Pedro e encontrou Samuel Lino dentro da área. O camisa 16 puxou para o pé direito e finalizou rasteiro, com desvio, para abrir o placar. Dois minutos depois, Lucas Arcanjo errou na saída de bola, Arrascaeta recuperou e tocou para Pedro, que invadiu a área e marcou por cobertura: 2 a 0.

Mesmo com a vantagem cedo, o time não diminuiu o ritmo. Aos 33, Varela cruzou da direita, Plata não alcançou, e Samuel Lino ajeitou para Arrascaeta, que finalizou no canto e ampliou. O primeiro tempo terminou com o Flamengo em vantagem de 3 a 0, mas ainda com fome de gols.

A volta do intervalo trouxe ainda mais intensidade. Logo no primeiro minuto, Luiz Araújo inverteu a bola para Samuel Lino, que achou Pedro na área. O centroavante dominou e deslocou Lucas Arcanjo, fazendo o quarto.

Três minutos depois, Saúl tabelou com Jorginho e acionou Varela, que cruzou na medida para Samuel Lino cabecear firme: 5 a 0. Aos oito, o atacante deu uma caneta em Lucas Braga e cruzou para Pedro, que ajeitou para Luiz Araújo. A finalização desviou em Lucas Halter antes de entrar, ampliando ainda mais o massacre.

Aos 13, Arrascaeta encontrou Samuel Lino pela esquerda. Ele rolou para Pedro, que com um elástico deixou os defensores para trás e encobriu o goleiro: 7 a 0. E aos 35, foi a vez de Bruno Henrique fechar a conta, cobrando um pênalti no canto direito sem chances para Lucas Arcanjo: 8 a 0, um resultado histórico no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 8 X 0 VITÓRIA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (de la Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ronald (Willian Oliveira), Wendell (Ricardo Roller), Pepê e Cantalapiedra (Edu); Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer. Técnico: Fabio Carille.

GOLS - Samuel Lino, ao um, e Pedro, aos três, e Arrascaeta, aos 33 minutos do primeiro tempo. Pedro, ao um e aos 13, Samuel Lino, aos quatro, e Luiz Araújo, aos oito, e Bruno Henrique, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes Lima (MG).

RENDA - R$ 3.099.165,00.

PÚBLICO - 57.249 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).