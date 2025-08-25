Flaco espera convocação para Argentina, e Roque pede companheiro no Brasil

Flaco López vive uma semana de expectativa. Após fazer dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Sport por 3 a 0, hoje, o atacante espera uma convocação para a seleção argentina — ele está na pré-lista do técnico Lionel Scaloni. Mas se dependesse de Vitor Roque, o companheiro de ataque seria convocado para defender o Brasil.

Ele merece muito [uma convocação para a seleção argentina]. Mas tinha que ser para a brasileira, né? Vitor Roque, ao Premiere

É uma semana muito movimentada para mim, mas esperando. Se Deus quiser, se não for agora, vai ser em algum momento. É só trabalhar e dar o melhor nosso sempre dentro do campo. Flaco López, ao Premiere

Flaco é argentino, mas vestiu um uniforme que remete à seleção brasileira hoje. O Palmeiras usou o seu novo terceiro uniforme no jogo contra o Sport, que lembra quando o time representou o Brasil em um amistoso contra o Uruguai, em 1965.

A dupla foi o destaque — mais uma vez — no atropelo palmeirense no Allianz. Flaco López fez os dois primeiros gols alviverdes no jogo, ambos com assistência de Vitor Roque. Gustavo Gómez fechou a conta.