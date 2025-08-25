Everson: 'Galo é meu termômetro para sonhar com seleção brasileira'

O desempenho pelo Atlético-MG é o principal termômetro para Everson alimentar o sonho de disputar uma Copa do Mundo. O goleiro, que já foi chamado duas vezes para a seleção brasileira, afirmou ao Fala Aí!, do Canal UOL, que manter alto nível é essencial para seguir no radar do técnico da seleção.

O maior termômetro para a seleção, com certeza, vai ser o Galo, fazendo os bons jogos que eu venho fazendo aqui. Everson

Everson destacou o histórico de convocações e a importância de manter a regularidade. 'Eu fui convocado em duas vezes. Duas vezes, em quatro jogos. Tive essa oportunidade com o Tite e tive na relação dos 50 pré-convocados para a última Copa do Mundo. Então... Com certeza, hoje, com 35 anos, eu almejo, sim, seleção brasileira. Sei que para que eu possa almejar, aspirar à seleção brasileira, eu tenho que continuar fazendo um bom trabalho aqui no Galo'.

O goleiro também ressaltou o suporte do clube e o foco em boas atuações. 'Hoje eu trabalho em um grande clube, jogo em grandes competições, tenho uma grande estrutura, eles me dão todo o suporte para que eu possa desempenhar o meu melhor. Então, cabe a mim continuar trabalhando muito. fazer bons jogos, continuar com bons números para, sim, eu continuar a estar aspirando para a Seleção Brasileira'.

'Quero ser o quinto batedor', diz Everson sobre pênaltis no Galo

O goleiro Everson contou no Fala Aí! que faz questão de ser o quinto batedor em disputas de pênaltis pelo Atlético-MG, treinando para o momento decisivo e já tendo sido fundamental em classificações do clube. Na disputa contra o Flamengo, nas oitavas da Copa do Brasil, Everson defendeu um pênalti e converteu outro.

Eu sempre falo pra ele [Cuca] que eu quero ser o quinto. Obviamente, a gente já tem o nosso batedor, que é o Hulk... Mas eu sou o quinto batedor, porque tem cinco, então, durante as cinco escolhas, eu sempre me coloco à disposição pra bater.

'Foi a melhor decisão da minha vida ficar', diz Everson sobre superar pressão

O goleiro Everson contou também como superou momentos de pressão e críticas durante sua passagem pelo Atlético-MG, especialmente em períodos de lesão e resultados negativos. Segundo ele, o apoio da torcida e a prioridade ao clube foram fundamentais para sua permanência e crescimento.

Com certeza foi a melhor decisão da minha vida ter continuado aqui e estar continuando escrevendo a minha história.

'Meu pai e Rogério Ceni foram fundamentais', diz Everson sobre influências

Everson destacou no Fala Aí como a influência do pai e de Rogério Ceni moldou sua trajetória como goleiro e batedor de faltas, ressaltando a importância de referências familiares e profissionais. Ele lembrou dos tempos de infância e da passagem pela base do São Paulo.

O amor pelo futebol vem pelo meu pai. Quando ele jogava lá nas empresas de Pindamargaba... eu era o gandula do meu pai, no campo que ele jogava.

'Sou um atleticano em campo', afirma Everson sobre torcida do Galo

Everson detalhou no Fala Aí a relação intensa com a torcida atleticana, dizendo sentir-se representante da massa em campo e agradecendo o carinho dos torcedores.