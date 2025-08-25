Em dia livre do Santos, Neymar faz trabalhos físicos na academia

O dia foi livre para o elenco do Santos, mas não para o atacante Neymar, que cuida de um edema na coxa. O craque, que teve a ausência confirmada na lista da Seleção Brasileira, publicou um vídeo treinando na academia nesta segunda-feira.

Neymar voltou a sentir um incômodo na coxa durante as atividades da última quinta-feira. Com isso, ele desfalcou os últimos dois treinos do Peixe. Já nesta segunda-feira, o jogador fez trabalhos de musculação na academia para aprimorar a forma física e manter o condicionamento, visando o próximo jogo da equipe.

A ausência do astro contra o Bahia, porém, não se deu por razões físicas. Neymar precisou cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de três cartões amarelos no Brasileirão.

A ausência de Neymar na lista da Seleção Brasileira foi confirmada mais cedo nesta segunda-feira. Em coletiva, Ancelotti explicou que o camisa 10 teve um "pequeno problema" e que precisa estar 100% fisicamente para voltar a vestir a Amarelinha.

"O Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo. Todo mundo o conhece. Ele precisa chegar em uma boa condição física para ajudar e fazer as coisas bem na Copa do Mundo", afirmou o treinador italiano.

"Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100% fisicamente. Isso é muito importante para nós. A competência em qualquer posição existe. É muito grande. Se o jogador não estiver 100%, posso chamar outro, sem problemas", completou.

Caso reúna condições físicas, Neymar pode ficar à disposição neste domingo, quando o Santos encara o Fluminense. A bola rola às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.