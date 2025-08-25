Duelo brasileiro? Ismael Marreta desafia Renato Moicano para revanche no UFC Rio

Escalado para as duas últimas edições do UFC Rio, em 2024 e 2023, Ismael Bonfim quer competir novamente na 'Cidade Maravilhosa'. E para isso, o brasileiro decidiu tomar a dianteira e desafiar um alvo de conhecimento do grande público: Renato 'Moicano'. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Marreta' citou o histórico que possui com o compatriota e o 'convocou' para o que seria uma revanche no dia 11 de outubro.

Agora expoentes dos pesos-leves (70 kg), Moicano e Marreta já mediram forças há mais de uma década, mais precisamente em 2014. À época, quando ainda competiam entre os pesos-penas (66 kg), os brasileiros se enfrentaram pelo cinturão do 'Jungle Fight', na 71ª edição do evento nacional. Finalizado no primeiro round por Renato, Ismael quer ter a oportunidade de dar o troco - desta vez no UFC, maior liga de MMA do mundo.

"Como todos sabem, dia 11 de outubro vai estar acontecendo o UFC Rio. E eu queria muito estar no card, já me foram oferecidos alguns nomes, mas nenhum deles aceitou. Então venho aqui fazer um convite. Um desafio, na verdade. Lutei contra o Renato 'Moicano' há 11 anos, disputa de cinturão do Jungle Fight. Ele venceu (risos). Então faço esse convite para a gente estar fazendo essa revanche, Moicano. Nada contra você, só quero lutar mesmo e a gente tem uma história", destacou o atleta da 'Bonfim Brothers'.

Cenário improvável

Apesar de ter direcionado o desafio para um alvo que, a princípio, estaria disposto a competir no UFC Rio, o pedido de Ismael dificilmente será atendido. Afinal de contas, Bonfim vem de derrota e, assim, naturalmente não seria agraciado com um adversário ranqueado na sequência - Moicano é o atual número 11 da categoria. Além disso, o Ultimate tradicionalmente promove duelo entre brasileiros e estrangeiros em seus cards em solo nacional, sendo disputas entre atletas tupiniquins raras exceções neste tipo de circunstância.

