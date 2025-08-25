Dricus du Plessis quebra silêncio após derrota para Chimaev e mira "retorno à glória"

No dia 16 de agosto, Dricus du Plessis sofreu apenas sua terceira derrota como lutador profissional de MMA. Mas provavelmente o revés para Khamzat Chimaev foi o mais duro de sua carreira, visto que lhe custou o posto de campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate. Não à toa, demorou para que o sul-africano viesse a público repercutir o resultado negativo. Mais de uma semana após o duelo contra o 'Lobo' no UFC 319, entretanto, 'DDP' enfim quebrou o silêncio através de um longo pronunciamento.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Dricus citou a derrota como parte da jornada pela excelência no esporte. Sem desculpas como lesão ou algum outro eventual imprevisto, o agora ex-campeão parabenizou Chimaev pelo desempenho dominante durante o confronto. Disposto a dar a volta por cima, du Plessis agradeceu ao apoio dos fãs e, até mesmo, pelo desdém dos chamados 'haters'.

"Faz pouco mais de uma semana (da luta). Aceito essa derrota de braços abertos, porque acredito que, por mais que odeie perder, isso faz parte da nossa vida e do nosso esporte - e acredito que seja necessário na busca pela grandeza. Sem o amargo, o doce não seria tão doce (...) Não tenho absolutamente nenhuma desculpa pela minha performance. Fui vencido por um lutador melhor naquela noite. Parabéns ao meu adversário e obrigado pela honra de dividir o octógono com você (...) Obrigado a todos que gostaram de me ver cair, porque eu vou 'retribuir o favor', como sempre fiz (...) Meu retorno à glória e busca pela grandeza será inimaginável para as mentes comuns", frisou 'DDP'.

Na mira de Borrachinha

Atento à situação da categoria, Paulo Costa já definiu Dricus como seu novo alvo na empresa. Após a derrota do agora ex-campeão, 'Borrachinha' admitiu que um confronto com o sul-africano, ainda nesta temporada, seria o cenário ideal para voltar a competir. Entretanto, tal possibilidade é remota, visto que o brasileiro, apesar de vir de boa vitória, é somente o 13º do ranking, enquanto 'DDP' surge na dianteira da classificação, atrás somente do campeão Chimaev.

Confira abaixo o pronunciamento de 'DDP' na íntegra:

"Faz pouco mais de uma semana e passei um tempo com minha família e amigos, os mais próximos a mim que estão comigo na vitória e na derrota. Aceito essa derrota de braços abertos, porque acredito que, por mais que odeie perder, isso faz parte da nossa vida e do nosso esporte - e acredito que seja necessário na busca pela grandeza. Sem o amargo, o doce não seria tão doce. Não se enganem, não sou um bom perdedor. Porque um bom perdedor se torna um perdedor frequente. No entanto, sou um ávido aprendiz das artes e da própria vida. Essa derrota despertou em mim um desejo que terá como consequência um ataque maior do que a dominação original - meu retorno à glória e busca pela grandeza será inimaginável para as mentes comuns. Não tenho absolutamente nenhuma desculpa pela minha performance. Fui vencido por um lutador melhor naquela noite. Parabéns ao meu adversário e obrigado pela honra de dividir o octógono com você. Obrigado a todos pelo apoio e amor dos fãs ao redor do mundo, e aos meus patrocinadores que sempre tiveram e ainda terão no futuro papel crucial no meu sucesso. E, sinceramente, obrigado a todos que gostaram de me ver cair, porque eu vou 'retribuir o favor', como sempre fiz. Acredito no plano do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele sabe o que é melhor e mal posso esperar para ver o que Ele planejou para mim daqui para frente".

