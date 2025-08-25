Dorival comenta eleição presidencial do Corinthians e pede "paz"

Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário, venceu por 3 a 2 e se afastou do temido Z4. Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou a eleição presidencial do Timão e pediu "paz".

"Entendo que é um momento que estamos vivendo. A partir do instante que nós percebemos que estava influenciando (eleição) no dia a dia dos treinamentos, procuramos neutralizar, com o Fabinho Soldado, todas as situações possíveis. Que aconteça o melhor para o Corinthians, acho que isso que é importante. Teremos três candidatos, que se defina aquilo que é o melhor e que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz, paz para podermos trabalhar sem problemas", declarou.

A eleição está agendada para esta segunda (25), no Parque São Jorge. Além de definir o novo vice do Conselho Deliberativo, a reunião também escolherá o presidente do clube até o final de de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto Melo, destituído do cargo.

Para o cargo de presidente, estão oficialmente na disputa André Castro, Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile, atual presidente interino. Já para a vice-presidência do CD, os candidatos homologados são Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Rodrigo Bittar.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOOOOGOOOOO! O Timão foi a São Januário e saiu do Rio de Janeiro com a vitória! ??? Vasco 2 ? 3 Corinthians ? Maycon

? Gui Negão

? Gustavo Henrique#VaiCorinthians pic.twitter.com/GqxhMihuvN ? Corinthians (@Corinthians) August 24, 2025

Dorival prega paciência para "processo" do Corinthians

"Caso aconteça de um ou outro candidato não estar satisfeito com aquilo que esteja vendo (trabalho de Dorival), eu dou o meu melhor, acredito muito no meu trabalho e é natural que a avaliação aconteça. Estamos fazendo o nosso melhor pelo Corinthians, e não quero atrapalhar a vida de ninguém. Estou me doando bastante e acredito que alguma coisa boa esteja acontecendo. Resultados não acontecem do dia para a noite. Acredito muito em processos que, para mim, fazem com que equipes amadureçam e criem consistência ao longo de uma temporada", completou o técnico.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a distância de somados entre o Alvinegro e o Vitória, clube que abre o Z4, aumentou para seis.

De quebra, a equipe paulista voltou a vencer na competição após seis partidas (três empates e três derrotas). Do outro lado, ao ser superado, o Vasco permaneceu com 19 unidades, na 16ª posição. O Alvinegro retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.