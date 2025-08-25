Djokovic diz que pretende ser técnico de João Fonseca quando se aposentar das quadras

Admirador do estilo de jogo de João Fonseca, o sérvio Novak Djokovic aproveitou uma brincadeira entre os tenistas durante o Media Day do US Open para exaltar mais uma vez as qualidades do tenista carioca. Em um dos conteúdos publicados pela página do Grand Slam, ele voltou a demonstrar a sua simpatia e respeito pelo jovem de 19 anos.

Ao ser questionado sobre os seus planos quando se aposentar da raquete, o número 7 do ranking da ATP, em um tom bem humorado, se colocou na condição de possível técnico do brasileiro. "Meu plano, quando me retirar do tênis, é treinar o Fonseca. Será muito caro para ele. Então, esteja preparado", disse.

João Fonseca também participou da enquete ao ser perguntado sobre o que seria caso não fosse um tenista de alto rendimento. Em sua resposta, ele afirmou que sua atividade profissional certamente seria ligada a algum ramo do esporte.

"Provavelmente eu estaria envolvido em algum outro esporte. Futebol ou talvez tênis. Eu não sei muito bem. Mas provavelmente envolvido com esportes", afirmou João Fonseca que é torcedor do Flamengo.

Djokovic, que estreou no US Open com vitória de 3 sets a 0 sobre americano Learner Tien, tem uma motivação especial neste último Grand Slam do ano. Campeão em 2023 e dono de quatro taças no torneio americano, ele busca sua quinta conquista.

Apenas o suíço Roger Federer e os americanos Pete Sampras e Jimmy Connors, já aposentados, conseguiram o feito na era aberta. Maior vencedor de Majors na história com 24 conquistas diante de 22 do espanhol Rafael Nadal, ele terá pela frente na segunda rodada, na terça-feira, Zachary Svajda, também dos Estados Unidos.