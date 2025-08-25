Diniz lamenta derrota e diz que jogos contra Juventude e Corinthians foram os piores sob seu comando

Atuando em São Januário diante de seu torcedor, o Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 2 neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz lamentou a partida perdida, e afirmou que os jogos contra Juventude e Corinthians foram as piores sob seu comando no Cruzmaltino.

"Não vou fugir da responsabilidade. Em uma semana estávamos no céu e agora é um sentimento de depressão grande. Ganhar como nós ganhamos do Santos e, depois, fazer as duas partidas que fizemos, foram as duas piores sob meu comando. Se o time joga mal como jogou hoje e lá em Caxias, a responsabilidade é minha. Lá muito mais pela questão anímica: corremos menos, nos dedicamos menos, estávamos menos concentrados e merecemos perder para o Juventude", disse Diniz.

Corinthians mereceu vencer

Em seguida, Diniz analisou o confronto deste domingo e afirmou que o Corinthians mereceu vencer em São Januário.

"Neste domingo, o Corinthians também correu mais, foi melhor taticamente e mereceu vencer. A gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, fez um mal que não deveria fazer para nós. Aquela vitória tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom e seguir em frente. A gente não tinha feito em São Januário nenhum jogo como o de hoje, em que a gente não mereceu vencer", analisou Diniz.

Matheus Lima / Vasco.

Com a derrota para o Corinthians, o Vasco permanece na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 16ª colocação, com 19 pontos em 20 jogos. Caso o Vitória consiga no mínimo empatar com o Flamengo nesta segunda-feira, o Gigante da Colina entrará no Z-4.

O Vasco volta a campa na competição no próximo domingo (31) contra Sport, fora de casa, às 20h30 (de Brasília). Antes, a equipe de Diniz joga o clássico contra o Botafogo nesta quarta, em São Januário, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.