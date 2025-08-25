Davide Ancelotti comemora vitória do Botafogo e exalta estreia de Chris Ramos

Depois de uma semana difícil após a eliminação para a LDU na Copa Libertadores, o torcedor do Botafogo tem motivos para sorrir novamente. Neste domingo, o Glorioso venceu o Juventude por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti celebrou o triunfo carioca no Rio Grande do Sul.

"Eu reforcei que minha confiança segue muito alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era uma partida fundamental, porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção e raiva. Neste domingo, mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa porque os resultados não são como fora de casa", analisou Ancelotti.

DEU FOGÃO! ??? Botafogo sai atrás no placar, mas vira com gols de Telles e Chris Ramos (2) para sair com a vitória de Caxias do Sul! VAMOOOOOSSSS, GLORIOOOSO! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qK8dLY9zGg ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 24, 2025

Excelente estreia

O Botafogo venceu com dois gols do atacante estreante Chris Ramos, que até então defendia o Cádiz, da Espanha. Davide Ancelotti parabenizou o jogador espanhol pela excelente estreia.

"Estou muito contente pelo Chris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam, porque é um ambiente familiar. Espero que ele possa fazer dois gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante", disse o treinador.

Vitor Silva / Botafogo

Com 32 pontos após 19 jogos, o Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O Fogão volta a campo pela competição no próximo sábado (30), quando recebe o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília).

Antes, a equipe de Davide Ancelotti enfrentará o Vasco nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.