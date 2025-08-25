Topo

Esporte

Davide Ancelotti comemora vitória do Botafogo e exalta estreia de Chris Ramos

25/08/2025 10h23

Depois de uma semana difícil após a eliminação para a LDU na Copa Libertadores, o torcedor do Botafogo tem motivos para sorrir novamente. Neste domingo, o Glorioso venceu o Juventude por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti celebrou o triunfo carioca no Rio Grande do Sul.

"Eu reforcei que minha confiança segue muito alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era uma partida fundamental, porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção e raiva. Neste domingo, mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa porque os resultados não são como fora de casa", analisou Ancelotti.

Excelente estreia

O Botafogo venceu com dois gols do atacante estreante Chris Ramos, que até então defendia o Cádiz, da Espanha. Davide Ancelotti parabenizou o jogador espanhol pela excelente estreia.

"Estou muito contente pelo Chris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam, porque é um ambiente familiar. Espero que ele possa fazer dois gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante", disse o treinador.

Vitor Silva / Botafogo

Com 32 pontos após 19 jogos, o Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O Fogão volta a campo pela competição no próximo sábado (30), quando recebe o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília).

Antes, a equipe de Davide Ancelotti enfrentará o Vasco nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Arsenal e Tottenham disputam contratação de lateral equatoriano

Carlos Prates no 'MSG'? Leon Edwards indica volta no UFC 322, em Nova York

Memphis Depay recebe propostas e avalia deixar o Corinthians, diz jornalista

Qual foi o último jogo de Neymar pela seleção? Atacante está na pré-lista de Ancelotti

Atlético-MG anuncia a contratação por empréstimo de zagueiro ex-São Paulo

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de domingo da 21ª rodada

João Fonseca e Bia Haddad sofrem quedas no ranking antes de estreia no US Open

Davide Ancelotti comemora vitória do Botafogo e exalta estreia de Chris Ramos

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris

Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site