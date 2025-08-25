Davide Ancelotti comemora vitória do Botafogo e exalta estreia de Chris Ramos
Depois de uma semana difícil após a eliminação para a LDU na Copa Libertadores, o torcedor do Botafogo tem motivos para sorrir novamente. Neste domingo, o Glorioso venceu o Juventude por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti celebrou o triunfo carioca no Rio Grande do Sul.
"Eu reforcei que minha confiança segue muito alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era uma partida fundamental, porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção e raiva. Neste domingo, mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa porque os resultados não são como fora de casa", analisou Ancelotti.
O Botafogo venceu com dois gols do atacante estreante Chris Ramos, que até então defendia o Cádiz, da Espanha. Davide Ancelotti parabenizou o jogador espanhol pela excelente estreia.
"Estou muito contente pelo Chris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam, porque é um ambiente familiar. Espero que ele possa fazer dois gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante", disse o treinador.
Com 32 pontos após 19 jogos, o Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O Fogão volta a campo pela competição no próximo sábado (30), quando recebe o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília).
Antes, a equipe de Davide Ancelotti enfrentará o Vasco nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.