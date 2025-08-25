Cuca explica rodízio no Atlético-MG e destaca foco em copas: "São riscos"

Neste domingo, o Atlético-MG perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Morumbis. Com time misto no duelo, o técnico Cuca explicou o rodízio e falou sobre o foco nas copas.

"Poucos elencos conseguem estar em três frentes e não ter prioridade. Não temos um elenco tão grande assim para conseguir por o time titular hoje. Temos que somar o máximo de pontos possíveis no Brasileirão, não pode deixar de lado. Mas hoje tinha que fazer uma escolha", disse o técnico em coletiva de imprensa após a partida.

Ao escalar cinco reservas, Cuca deixou claro o foco no clássico desta quarta-feira. O Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

O técnico afirmou um risco calculado na decisão de priorizar as copas, mas explicou a razão de ter escolhido os torneios mata-mata.

"Tem que ter força onde você está mais próximo. Estamos a cinco jogos de ser campeão da Sul-Americana. De ser campeão da Copa do Brasil. É lógico que isso vai pôr uma força maior nessas copas... São riscos calculados. Quem vai falar se estaremos certos ou errados, é o futuro", concluiu.

Após o jogo da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. O Galo visita o Vitória neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão. A equipe de Cuca está na 12ª posição, com 24 pontos.

Além dos torneios nacionais, o Atlético-MG também está vivo na Sul-Americana. No dia 17 de setembro, às 19h, a equipe encara o Bolívar, no Hernando Siles, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas da competição continental.