Crespo justifica ausência de Lucas e pede paciência com o atacante do São Paulo

O atacante Lucas Moura foi preservado do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após a vitória de 2 a 0 do São Paulo, Hernán Crespo justificou a ausência do jogador.

O São Paulo informou que, nas próximas semanas, Lucas seguirá um cronograma individualizado para fortalecimento e controle de carga. O atleta de 33 anos vinha em processo de reabilitação após sofrer um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

Crespo disse que o atacante precisa seguir este cronograma estabelecido pelo departamento médico para voltar a ficar 100%. O treinador também pediu paciência com o camisa 7.

"A gente está seguindo o cronograma. Ele precisa disso para estar 100%. Teve uma sequência importante, não estava top. Temos que continuar com paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, mas temos que ter paciência", afirmou o comandante argentino.

Lucas ficou cerca de três meses afastado dos gramados e voltou a atuar pelo São Paulo no início de agosto. Ele foi utilizado nas últimas quatro partidas da equipe, sempre saindo do banco de reservas.

O jogador, que é um dos principais astros do clube, vem sofrendo com problemas físicos na atual temporada. Ele atuou em apenas 17 dos 46 compromissos disputados pelo time em 2025. Além dele, no momento, o DM tricolor conta com Luiz Gustavo, Calleri, Ryan, Oscar, Wendell, Arboleda e Alisson.

O meio-campista Marcos Antônio e o atacante André Silva também deram um susto na comissão técnica e serão avaliados nesta segunda-feira.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Tricolor chegou a oito jogos de invencibilidade na Série A e se manteve colado no G6. A equipe está na sétima posição, com 32 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Mirassol.

O próximo compromisso do São Paulo será daqui a uma semana. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 21h (de Brasília).