Crespo exalta coragem do São Paulo após batalha na Libertadores e pede calma com Lucas Moura

Hernán Crespo apareceu bem mais leve para a entrevista coletiva após o São Paulo fazer 2 a 0 no Atlético-MG, neste domingo, pelo Brasileirão. Depois de desgastante batalha com o Atlético Nacional pela Libertadores na terça-feira, na qual precisou dos pênaltis para avançar às quartas de final no MorumBis, havia o temor de como a equipe se comportaria. E a resposta em campo foi tudo que o orgulhoso treinador esperava.

Crespo estava tão empolgado com o que o time fez em campo que, por vezes, pediu aos repórteres para falar apenas de quem jogou, deixando os reforços Toloi e Mailton para outro papo e também evitava falar da ausência de última hora de Lucas Moura, da qual acabou cedendo e pedindo calma.

"É importante falar dos que jogaram, foram muito bem e responder desse jeito não é muito fácil. A Libertadores trouxe um desgaste muito grande e o time foi bem, soube respeitar a bola, e tentar associar é muito importante, então quero parabenizar a equipe", afirmou o treinador quando foi questionado sobre os reforços.

"Era um jogo difícil depois de um emocionalmente forte do outro dia, que não é fácil recarregar as baterias e estar bem, com essa agressividade, essa coragem para criar e recuperar a bola. Então, é o momento de falar de quem jogou", seguiu, elogiando os 11 escalados e explicando que precisou mudar por "problemas físicos (Rodriguinho precisava de descanso, assim como Lucas Moura).

Falar do astro, por sinal, virou assunto e causou certo desconforto no comandante. "Lucas tinha um planejamento especial, tem uma cronologia para voltar 100% e não podia jogar", disse, sem especificar se o camisa 7 voltou a sentir o joelho, como alguns setoristas especularam. "Estamos seguindo uma cronologia precisa para contar com ele 100%", repetiu, um tanto irritado. "(Lucas) Vem de sequência importante (de quatro jogos), mas não está top e precisamos continuar com paciência, todos querem ver o grande Lucas e ele também, mas precisamos ter paciência."