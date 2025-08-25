Corinthians: Dorival demorou a olhar para a base? Colunistas debatem

Dorival Junior voltou a apostar na base do Corinthians contra o Vasco e o time paulista venceu por 3 a 2. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira debateram se o treinador demorou para apostar nos jovens formados no clube.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 25 pontos e abriu seis pontos de distância para o Z-4. A equipe alvinegra está em 11º.

Renan: Corinthians não precisou dos principais jogadores

A vontade que os meninos jogaram, a disputa de cada bola, cada dividida. Isso foi impressionante. Nem sempre é dinheiro, qualidade. Os principais jogadores do Corinthians estavam fora de campo e o Corinthians fez um grande jogo. São detalhes que fazem o treinador abrir o olho.

Renan Teixeira

Alicia: Base do Corinthians é forte

Há tempos que o Dorival devia ter olhado para a base. Leva um tempo para o treinador entender o que acontece, o jogador subir sem queimar etapas. Mas o Corinthians tem uma base forte e precisa dela mais do que nunca - porque não pode fazer contratações. E a gente vê opções em um momento em que o Dorival não tem acesso aos melhores jogadores.

Alicia Klein

