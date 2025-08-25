Topo

Esporte

Corinthians acerta renovação com jovem volante que agrada Dorival; veja detalhes

25/08/2025 15h57

O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira a renovação contratual com o jovem volante André Luiz, revelado nas categorias de base do clube. O vínculo foi estendido até dezembro de 2029.

"Estou muito feliz com esta nova meta atingida. Agora, é trabalhar para, assim que surgir uma oportunidade, eu possa buscar meu espaço no elenco", disse o Filho do Terrão.

No Corinthians desde os dez anos de idade, André passou por todas as categorias de base do clube. Ele fez parte da conquista do Paulistão sub-17, em 2023, e da Copinha, em 2024. A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 628,9 milhões) para o mercado internacional.

Nesta temporada, o garoto passou a treinar pontualmente na equipe principal e tem chamado atenção de Dorival Júnior. Ele, inclusive, foi relacionado para o jogo contra o Vasco, no último domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante dos desfalques de André Carrillo e José Martínez por lesão, André Luiz pode em breve ganhar uma chance entre os profissionais. Além dele, o Corinthians também quer renovar os contratos do atacante Gui Negão e do lateral direito João Vitor 'Jacaré'.

