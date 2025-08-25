Sem Neymar e com Paquetá, Ancelotti convoca seleção para as Eliminatórias
Com volta de Lucas Paquetá e sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti convocou hoje a seleção brasileira para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o terceiro colocado, com 25 pontos e já está classificado para o Mundial do ano que vem.
A seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ), e a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL).
Veja a lista
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).
O que Ancelotti falou
Convocação de Lucas Paquetá: "Paquetá está na lista porque não o conheço, e quero conhecer. [É um jogador que] Tem muita qualidade técnica, pode jogar em diferentes posições. Quero aproveitar esse tempo para conhecê-lo melhor".
Ausência de Neymar: "Teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar. Todo mundo conhece o Neymar, toda a comissão, a seleção, todos os torcedores do Brasil. Neymar tem que, assim como todos os outros, chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção e para tentar fazer o melhor na Copa do Mundo".
Mudanças na lista: "Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius Jr. Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que não conheço bem o perfil de características e pessoais".