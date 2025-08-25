Topo

Convocação da seleção brasileira hoje: veja lista atualizada de jogadores

Carlo Ancelotti convoca hoje, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os jogadores da seleção brasileira para as rodadas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pelo UOL Esporte durante o programa "De Primeira" (assista no vídeo acima) e no canal da CBF (YouTube).

Convocação terá 100% do treinador italiano. Nesta lista, o comandante participou de forma integral da análise dos atletas e observou jogadores em solo nacional.

Seleção vai encarar Chile e Bolívia. Além de marcar o primeiro jogo de Ancelotti no Maracanã, a convocação também prepara a equipe para o desafio de atuar na altitude boliviana.

Brasil já está garantido na Copa 2026. O técnico deve aproveitar o período na Granja Comary para observar novos jogadores.

Convocação da seleção brasileira - Eliminatórias 2026

  • Data e hora: 25 de agosto, às 15h30 (de Brasília)
  • Local: Sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: UOL Esporte e CBF TV (YouTube)

