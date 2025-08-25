Stabile é eleito e segue como presidente do Corinthians até o fim de 2026

Topo

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, antes de jogo contra o Palmeiras - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, antes de jogo contra o Palmeiras Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
Livia Camillo
Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 21h55

Osmar Stabile seguirá na presidência do Corinthians. Na noite de hoje, o Conselho Deliberativo votou e elegeu o presidente interino para a sequência da gestão até dezembro de 2026.

Presidente do Timão e vice do Conselho eleitos

Stabile assegurou a permanência na presidência com 199 votos de conselheiros. Adversários no pleito, Antonio Roque Citadini teve 50 votos, enquanto André Castro recebeu 14. Um conselheiro votou em branco. Total: 264 votos.

Leonardo Pantaleão foi eleito para a vice-presidência do Conselho, com 119 votos, para concluir o mandato ao lado de Romeu Tuma Jr. Os demais candidatos foram Peterson Ruan (75 votos) e Rodrigo Bitar (64). Quatro conselheiros votaram em branco, e dois, nulo.

A votação aconteceu no salão nobre do Parque São Jorge, a portas fechadas, com acesso apenas a conselheiros. Os votos foram realizados por meio de cédulas de papel, com as opções para ambas as posições.

Vale ressaltar que Stabile assumiu a cadeira no fim de maio por ser o primeiro vice-presidente do clube, após o ex-presidente Augusto Melo ter sofrido impeachment.

25.ago.2025 - Votação para presidente do Corinthians - Imagem obtida pelo UOL - Imagem obtida pelo UOL
25.ago.2025 - Votação para presidente do Corinthians
Imagem: Imagem obtida pelo UOL

Mandato tampão

O mandato com duração de quase um ano e meio não terá grandes mudanças. A única troca na diretoria será de Leonardo Pantaleão, que se afastou do cargo de diretor jurídico para se candidatar à vice-presidência do CD.

Armando Mendonça, então vice-presidente do clube, seguirá no cargo até o fim de 2026. Ele foi eleito juntamente com Osmar Stabile, em 2023, para o mandato de Augusto Melo, mas se tornou um dos principais opositores do ex-dirigente após o escândalo do caso Vai de Bet.

